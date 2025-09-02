AEW Dynamite se presenta este miércoles en la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 1,300 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Daniel García (***) Harley Cameron y Kris Statlander vencieron a Megan Bayne y Penélope Ford (** 1/2) Kazuchika Okada, Hechicero, Konosuke Takeshita y Josh Alexander vencieron a Kevin Night, Mike Bailey, Bandido y Brody King (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata c) retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (**) LAS CAÍDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR; FALLS COUNT ANYWHERE MATCH: Darby Allin vs. Claudio Castagnoli (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

AEW inicia la segunda semana de su temporada en la mítica ECW Arena presentando una lucha donde la actual Campeona TBS, Mercedes Moné, defenderá el título ante Alex Windsor. Moné, quien conquistó el cetro el 26 de mayo de 2024 al vencer a Willow Nightingale, llega a esta defensa con un reinado de 465 días, consolidándose como una de las campeonas más dominantes de la historia reciente. Windsor ha argumentado que ya hizo que Moné se rindiera y que repetirá la hazaña para destronar a la consagrada y alzar el oro.

En un encuentro de cuatro contra cuatro, ‘Hangman’ Adam Page, Kenny Omega y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) se medirán a Kyle Fletcher, Josh Alexander y los Young Bucks.