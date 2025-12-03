AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Fishers Event Center en Fishers, Indiana, coliseo con capacidad para 7,500 aficionados. Y casa de los Indy Fuel de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Kyle Fletcher venció a Kazuchika Okada (****) Babes of Wrath vencieron a Sister of Sin (***) Jon Moxley venció a Máscara Dorada (***) Kevin Knight venció a Darby Allin (*** 1/2) Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

El torneo Continental Classic sigue su curso, y este martes, en un encuentro de la Liga Azul, veremos un duelo fratricida entre Death Riders: Jon Moxley contra Claudio Castagnoli. Ambos llegan con tres puntos, pues la semana pasada Moxley venció a Máscara Dorada, mientras que Castagnoli superó a Orange Cassidy. El suizo quiere mantener una racha que incluye su victoria sobre Gran Guerrero en la Arena México —con la que se convirtió en el Campeón Mundial de Peso Completo CMLL—, y no se tentará el corazón ante el líder de su grupo. ¿Podrá Moxley derrotarlo?

En la Liga Dorada veremos a uno de los favoritos: Kyle Fletcher, quien la semana pasada obtuvo sus primeros tres puntos tras vencer al actual Campeón Continental, Kazuchika Okada. Su rival será Kevin Knight, quien dio la sorpresa al derrotar a Darby Allin.

Y también en la Liga Dorada, Kazuchika Okada se medirá con PAC, quien la semana pasada obtuvo tres puntos mediante una victoria sobre ‘Speedball’ Mike Bailey.

Además, en la semifinal del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) enfrentarán en un Hardcore Holiday Death Match a Megan Bayne y Marina Shafir. Las vencedoras irán a la final contra las Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale).