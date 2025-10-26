AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, coliseo con capacidad para 7,688 aficionados, y casa de los Rio Grande Valley Vipers de l G League.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibara (c) retuvieron ante Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP (****) Jamie Hayter y Queen Aminata vencieron a Skye Blue y Julia Hart vs. Megan Bayne y Penélope Ford vs. Harley Cameron y Willow Nightingale (*** 1/2) Kyle O’Reilly venció por DQ a Jon Moxley (*) Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Claudio Castagnoli, Daniel García y Wheeler Yuta (*** 1/2) CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada vs. Bandido (**** 1/2)

► Este miercoles en AEW Dynamite

Fright Night Dynamite es el especial de noche de brujas de AEW, y en él veremos una lucha de cuatro esquinas que determinará al retador número de uno de ‘Hangman’ Adam Page para Full Gear. Los contendientes serán Samoa Joe, Bobby Lashley, Hook y Ricochet. Todos ellos tienen historias previas que convergen: Joe y Hook tuvieron roces dentro de su propio grupo, Lashley está en rivalidad con Ricochet y sus esbirros, mientras que éste último ha buscado pleito con todo el mundo. ¿Quién de ellos obtendrá la oportunidad por el Campeonato Mundial AEW?

Otra interesante batalla definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, en poder de Brodido (Brody King y Bandido). También será de cuatro esquinas, y se deriva de lo sucedido el sábado pasado en Collision. De pronóstico reservado: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight) vs. Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus).

También veremos el inicio del torneo que coronará a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Como parte de la primera ronda, Queen Aminata y Jamie Hayter se medirán con las Sisters of Sin (Skye Blue y Julia Hart).

Además, está prevista una cumbre de la Don Callis Family para abordar tensiones internas tras lo ocurrido en WrestleDream.