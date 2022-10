AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Chartway Arena at the Ted Constant Convocation Center, en Nolfolk, Virginia, coliseo con capacidad para 9,520 aficionados y casa de los Old Dominio Monarchs de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: PAC, Penta el Zero M y Rey Fénix retuvieron ante Orange Cassidy, Chuck Taylor y Trent Beretta (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL INTERINO AEW: Toni Storm retuvo ante Hikaru Shida (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Chris Jericho retuvo ante Dalton Castle (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Jon Moxley retuvo ante ‘Hangman’ Adam Page (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

Jon Moxley pudo retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante «Hangman» Adam Page debido a que éste se lesionó y no pudo continuar el match. Y mientras se prepara para Full Gear, tiene ya su siguiente defensa lista, que será ante el peligroso Penta el Zero Miedo, quien buscará traer ese título a México.

Riho está de regreso, y quiere volver a escalar peldaños. Sin embargo, su primer compromiso no será nada fácil, pues se trata nada menos que de Jamie Hayter.

En lucha de parejas, el Campeón Mundial ROH, Chris Jericho, y el Campeón de Lucha Pura ROH, Daniel García, enfrentarán a los anteriores poseedores de esos títulos: Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta.

En lucha de contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, veremos a Swerve in our Glory (Keith Lee y Swerve Strickland) medirse con FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Además, Bryan Danielson tendrá un mano a mano con Sammy Guevara.