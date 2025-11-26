AEW Dynamite y AEW Collision se presentan este miércoles en The Pinnacle, en Nashville, Tennessee, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.
► La semana pasada
Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron
- VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Bobby Lashley venció a Ricochet (** 1/2)
- Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander vencieron a Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2)
- VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Shelton Benjamin venció a Mike Bailey (***)
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Alex Windsor y Riho (** 1/2)
- Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayney Marina Shafir vencieron a Tay Melo y Anna Jay (** 1/2)
- Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada (***)
- UNIFICACIÓN DEL CAMPEONATO FEMENIL DE LA TV ROH: Mercedes Moné venció a Red Velvet (*** 1/2)
► Este miércoles en AEW Dynamite
La primera semifinal del torneo que coronará a las Campeonas Mundiales de Parejas AEW se llevará a cabo este miércoles. Veremos a las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) enfrentar a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue). Quienes salgan con el brazo en alto en este encuentro irán a la gran final ante las ganadoras del duelo de las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne and Marina Shafir.
Además, inicia el torneo Continental Classic. Los participantes de la Liga Azul son: Konosuke Takeshita, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Roderick Strong, Orange Cassidy y Máscara Dorada, mientras que en la Liga Dorada estarán Darby Allin, PAC, Kevin Knight, ‘Speedball’ Mike Bailey, Kyle Fletcher y el reinante Campeón Continental AEW, Kazuchika Okada.