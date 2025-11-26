Previo AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

por
Previo AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

AEW Dynamite y AEW Collision se presentan este miércoles en The Pinnacle, en Nashville, Tennessee, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

  1. VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Bobby Lashley venció a Ricochet (** 1/2)
  2. Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander vencieron a Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2)
  3. VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Shelton Benjamin venció a Mike Bailey (***)
  4. Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
  5. TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Alex Windsor y Riho (** 1/2)
  6. Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****)
  7. TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayney Marina Shafir vencieron a Tay Melo y Anna Jay (** 1/2)
  8. Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada (***)
  9. UNIFICACIÓN DEL CAMPEONATO FEMENIL DE LA TV ROH: Mercedes Moné venció a Red Velvet (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

Cobertura y resultados AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin
AEW Dynamite 26 de noviembre 2025.

La primera semifinal del torneo que coronará a las Campeonas Mundiales de Parejas AEW se llevará a cabo este miércoles. Veremos a las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) enfrentar a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue). Quienes salgan con el brazo en alto en este encuentro irán a la gran final ante las ganadoras del duelo de las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne and Marina Shafir.

Además, inicia el torneo Continental Classic. Los participantes de la Liga Azul son: Konosuke Takeshita, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Roderick Strong, Orange Cassidy y Máscara Dorada, mientras que en la Liga Dorada estarán Darby Allin, PAC, Kevin Knight, ‘Speedball’ Mike Bailey, Kyle Fletcher y el reinante Campeón Continental AEW, Kazuchika Okada.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos