AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota, arena con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de las Minnesota Roller Derby de la WFTDA.
► La semana pasada
Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:
- Will Ospreay venció a Blake Christian (****)
- Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2)
- COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****)
- SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****)
- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)
►Este miércoles en AEW Dynamite
Kenny Omega volverá a enfrentar a Swerve Strickland, esta vez en una lucha con la que buscará ser el contendiente número uno al Campeonato Mundial AEW. Pero habrá algo más en juego: Omega apostará su puesto de Vicepresidente Ejecutivo, pues Strickland no planea vencerlo por segunda vez sin ganar nada a cambio. Omega tendrá que emplearse a fondo y echar mano de toda su experiencia para hacer frente a la ambición desmedida de Strickland. Ganar la revancha significa mantener su legado y evitar que Strickland pase de ser el hombre más peligroso de AEW al hombre más poderoso de AEW.
La Campeona Mundial AEW, Thekla defenderá el título ante Mina Shirakawa. Thekla acusó a Toni Storm de haber orquestado el ataque por miedo a enfrentarla; ahora, la amiga de Storm, Shirakawa, busca venganza.
En acción individual, Darby Allin se medirá con Rush. Allin viene de una racha imparable en 2026, incluyendo su victoria en el Coffin Match ante Gabe Kidd el 18 de marzo, tras lo cual desafió a MJF por el Campeonato Mundial AEW.
Por su parte, The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) enfrentarán a The Dogs (Clark Connors y David Finlay) en un choque más de una cruenta guerra.
Además, estará presente el Campeón Mundial AEW, MJF.
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