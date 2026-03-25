AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota, arena con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de las Minnesota Roller Derby de la WFTDA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Will Ospreay venció a Blake Christian (****) Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2) COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****) SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****) Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Kenny Omega volverá a enfrentar a Swerve Strickland, esta vez en una lucha con la que buscará ser el contendiente número uno al Campeonato Mundial AEW. Pero habrá algo más en juego: Omega apostará su puesto de Vicepresidente Ejecutivo, pues Strickland no planea vencerlo por segunda vez sin ganar nada a cambio. Omega tendrá que emplearse a fondo y echar mano de toda su experiencia para hacer frente a la ambición desmedida de Strickland. Ganar la revancha significa mantener su legado y evitar que Strickland pase de ser el hombre más peligroso de AEW al hombre más poderoso de AEW.

La Campeona Mundial AEW, Thekla defenderá el título ante Mina Shirakawa. Thekla acusó a Toni Storm de haber orquestado el ataque por miedo a enfrentarla; ahora, la amiga de Storm, Shirakawa, busca venganza.

En acción individual, Darby Allin se medirá con Rush. Allin viene de una racha imparable en 2026, incluyendo su victoria en el Coffin Match ante Gabe Kidd el 18 de marzo, tras lo cual desafió a MJF por el Campeonato Mundial AEW.

Por su parte, The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) enfrentarán a The Dogs (Clark Connors y David Finlay) en un choque más de una cruenta guerra.

Además, estará presente el Campeón Mundial AEW, MJF.

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Lucha Predicción Prob. Análisis Contendiente #1 al Campeonato Mundial

Kenny Omega (EVP en juego) vs. Swerve Strickland Kenny Omega Gana 51% Suena interesante ver a Strickland como EVP, pero Omega ya perdió ante Strickland en febrero. La revancha con su EVP en juego favorece ligeramente al fundador de AEW. Campeonato Mundial Femenil AEW

Thekla (c) vs. Mina Shirakawa Thekla Retiene 90% Thekla acaba de asumir el título, y realmene Shirakawa no es una amenaza, pues sólo tiene un triunfo importante reciente. Darby Allin vs. Rush Darby Allin Gana 85% Allin está en una racha imparable en 2026 y acaba de desafiar a MJF por el título. Una victoria aquí lo consolida como el próximo retador. The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. The Dogs (Clark Connors y David Finlay) The Conglomeration Gana 60% Strong busca consolidar su alianza con The Conglomeration tras unirse oficialmente. Una victoria aquí sella su lealtad. The Dogs están en reconstrucción tras la derrota en Revolution. MJF responde al desafío de Darby Allin Promo / Confrontación 85% MJF no puede ignorar el desafío de Allin. Vendrá a hablar, insultará al retador y posiblemente acepte la lucha para Dynasty.