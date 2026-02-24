AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 3,950 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley venció a Mark Davis (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Mina Shirakawa, Megan Bayne y Marina Shafir (****) Orange Cassidy y Tomohiro Ishii vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a B3CCA y Viva Van (****) Kevin Knight venció a The Beast Mortos (*** 1/2) Swerve Strickland venció a Kenny Omega (*****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

La guerra entre los Death Riders y la Don Callis Family continúa, y este miércoles, El Clon se enfrentará al Campeón Continental AEW, Jon Moxley, en un mano a mano. El sábado pasado, El Clon, junto a Konosuke Takeshita y Mark Davis, logró la victoria frente a Moxley, Wheeler Yuta y PAC en una lucha de tríos, así que Moxley busca recuperar impulso antes de su encuentro sin límite de tiempo contra Takeshita en AEW Revolution. ¿Podrá el mexicano salir victorioso ante el violento Moxley?

Brody King busca regresar a la contienda por el Campeonato Mundial AEW tras su derrota contra MJF en Grand Slam Australia. Su rival en este episodio es Mark Davis. «Traigan al más grande. Traigan al más malo», dijo King, y le cumplieron el deseo.

Gabe Kidd regresó sorpresivamente en Collision junto a Clark Connors, interrumpiendo la transmisión y desafiando tanto a Darby Allin como a Orange Cassidy. Ahora veremos a Kidd contra Cassidy, a quien el rudo prometió dejar ensangrentado.

Además, MJF y ‘Hangman’ Adam Page se verán cara a cara para elegir la estipulación de su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Revolution. Page ya declaró que si pierde, nunca más luchará por el título mundial.

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jon Moxley vs. El Clon Jon Moxley 90% Necesita recuperar momentum tras la derrota en tríos. Además, Moxley es el campeón. Brody King vs. Mark Davis Brody King 85% Davis carece de dirección sin Doyle. King necesita victorias para volver a la caza del título. Orange Cassidy vs. Gabe Kidd Gabe Kidd 60% Kidd necesita establecerse como amenaza. Cassidy puede absorber la derrota. MJF vs. Page

Selección de Estipulación Texas Death Match — La estipulación más extrema encaja con la promesa de Page de «nunca más» si pierde.