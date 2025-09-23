AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Petersen Events Center, en Pittsburgh, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 12,508 aficionados y casa de los Pittsburgh Panthers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite

Jon Moxley venció a Roderick Strong (***) Bobby Lashley venció a Toa Liona (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE ALL OUT: Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Juice Robinson y Colten Gunn (** 1/2) CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Máscara Dorada venció a The Beast Mortos (*** 1/2) SÚPER LIBRE: Thekla venció a Queen Aminata (*** 1/2) CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE ALL OUT: Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Kip Sabian y Killswitch (*** 1/2) Riho venció a Robyn Renegade (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE ALL OUT: Hechicero y Josh Alexander vencieron a Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

Este miércoles en Pittsburgh, The Conglomeration (Mark Briscoe, Hologram y un compañero misterioso) entrarán en acción para enfrentarse a tres miembros de la Don Callis Family: Hechicero, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Esta lucha se anunció durante All Out, en un segmento donde Briscoe dejó claro que aún tiene cuentas pendientes con el grupo de Callis. Briscoe pidió un tercer compañero para el duelo, y lo que parecía un guiño a un regreso ya confirmado es que ese aliado podría ser Orange Cassidy, cuya frase «whatever» fue implicada tras una llamada telefónica.

Además, se ha anunciado que el presidente de AEW, Tony Khan hará un importante anuncio.