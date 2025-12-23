AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Manhattan Center, en New York City, New York, coliseo con capacidad para 3,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Roderick Strong (*** 1/2) LUCHA DE TRÍOS POR 1 MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (****) Mercedes Moné, Athena, Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm, Mina Shirakawa (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: PAC venció a Kyle Fletcher (****) DYNAMITE DIAMOND RING BATTLE ROYALE: ganadores Ricochet y Bandido (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Orange Cassidy venció a Máscara Dorada (***)

► Este miércoles en AEW Dynamite

AEW celebra la Noche Buena en la ciudad de New York, y además de la recta final del torneo Continental Classic veremos la lucha por el Dynamite Diamond Ring en su edición 2025, que será entre Ricochet y Bandido. Uno, el Campeón Nacional AEW; el otro, el Campeón Mundial ROH. Ambos tienen las credenciales suficientes para llevarse el prestigioso anillo, el cual le asegurará una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW para el próximo Maximum Carnage en enero. ¿Quién logrará salir con el brazo en alto a unas horas de la Navidad?

En cuanto a las luchas del Continental Classic, veremos a Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy y a Roderick Strong vs. Máscara Dorada en la Liga Azul, mientras que en la Liga Dorada se enfrentarán PAC y Jungle Jack Perry.

Habrá un mano a mano entre Mina Shirakawa y Marina Shafir; y la aparición de MJF, compitiendo por primera vez desde All Out 2025.

También está programado un segmento cara a cara entre la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander y Jamie Hayter, a unos días de Worlds End.