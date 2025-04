AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Lakefront Arena en New Orleans, Louisiana, (anteriormente llamado University of New Orleans Lakefront Arena), coliseo con capacidad para 8, 933 aficionados, casa de los New Orleans Privateers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Athena (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: ‘Hangman’ Adam Page vs. Josh Alexander (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Hurt Syndicate (C) (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) retuvieron ante Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) (*** 1/2) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay venció a Konosuke Takeshita (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe y Katsuyori Shibata) y Powerhouse Hobbs vencieron a Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Jon Moxley) (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Los Young Bucks han regresado a la acción. Después de provocar la derrota de Swerve Strickland en AEW Dynasty, han intentado congraciarse con ‘Hangman’ Adam Page. Por lo pronto, los veremos este lunes enfrentando a una dupla explosiva: ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight, dos de las nuevas contrataciones de la compañía, quienes han obtenido enorme notoriedad debido a sus impresionantes habilidades sobre el ring. Esta lucha puede ser un intento de los Bucks para mostrar una nueva cara: una ofensiva renovada, más violencia, y quizá hasta un mensaje directo para Jon Moxley y los Death Riders con el fin de convencerlos de que una sociedad es la mejor jugada estratégica dentro de la guerra de poder en AEW.

La segunda semifinal del torneo de la Fundación Owen Hart, en su rama femenil, será entre Jamie Hayter y Kris Statlander, quienes prometen dar un duelo de alto poder que podría igualar o superar la otra semifinal, que fue excelente: Athena vs. Mercedes Moné. La multicampeona Moné fue la vencedora, y estará esperando a quien obtenga el triunfo este miércoles.