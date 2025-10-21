AEW Dynamite se presenta este miercoles en el Boeing Center at TechPort en San Antonio, Texas, coliseo con capacidad para 3,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Bobby Lashley y Shelton Benjamin (***) Claudio Castagnoli venció a Roderick Strong (*** 1/2) Kenny Omega, Jack Perry y Luchasaurus vencieron a Mark Davis, Hechicero y Josh Alexander (****) Jamie Hayter venció a Skye Blue (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (c) retuvieron ante Rush, Dralístico y The Beast Mortos (****) Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Orange Cassidy y Kyle O’Reilly (****) Megan Bayne Venció a Harley Cameron (*** 1/2) Brody King, Bandido y Mark Briscoe vencieron a Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher (**** 1/2)

► Este miercoles en AEW Dynamite

A pesar de estar seriamente lastimado de un hombro, Bandido fue capaz de aplicarle a Kazuchika Okada su 21 Plex el pasado sábado en WrestleDream, logrando así la victoria al lado de Brody King sobre Okada y Konosuke Takeshita en su lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. El mexicano se convirtió en uno de los pocos (junto a Bryan Danielson y Kyle Fletcher) que han podido poner a Okada de espaldas planas en AEW. Y este miércoles intentará repetir la hazaña cuando enfrente en mano a mano al japonés con el Campeonato Unificado AEW en juego. ¿Logrará destronarlo?

Y no será la única lucha titular, pues The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante el Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP).

Además, serán reveladas las llaves para el torneo que definirá a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.