AEW Dynamite se presenta este miércoles en el OVO Hydro en Glasgow Escocia, coliseo con capacidad para 12,306 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Kevin Knight (** 1/2) Alex Windsor, Queen Aminata y Willow Nightingale vencieron a Mercedes Moné, Thekla y Skye Blue (** 1/2) Adam Copeland venció por DQ a Stokely Hathaway (** 1/2) Hologram, Tomohiro Ishii, Brody King e Hiromu Takahashi vencieron a Kyle Fletcher, Josh Alexander, Matt Jackson y Nick Jackson (** 1/2) Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata vencieron a La Facción Ingobernable (El Toro Blanco Rush, The Beast Mortos y Dralístico) (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Hiroshi Tanahashi hará su regreso estelar al ring de AEW en Dynamite y lo hará junto a JetSpeed (Mike Bailey y Kevin Knight) para enfrentarse a los Death Riders: Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. El combate se perfila como el cierre perfecto para el episodio previo a Forbidden Door. JetSpeed busca venganza luego de los recientes ataques del grupo liderado por Moxley, y qué mejor aliado que Tanahashi, que tendrá su su penúltima lucha en el Reino Unido.

FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) se medirán con Brodido (Brody King y Bandido) en la final del torneo para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW. Quienes ganen irán contra el Hurt Syndicate en Forbidden Door.

En parejas, la Campeona TBS, Mercedes Moné, hará equipo con la Campeona ROH, Athena, para enfrentar a la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, acompañada de Alex Windsor.

Estarán presentes, además, Will Ospreay y ‘Hangman’ Adam Page.