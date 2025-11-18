AEW Dynamite y AEW Collision se presentan este miércoles en la Agganis Arena, en la Universidad de Boston, Massachusetts (originalmente llamada Sears Centre y Sears Centre Arena), coliseo con capacidad para 8,000 aficionados y casa de los Boston University Terriers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

LUCHA FEMENIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Mercedes Moné, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Megan Bayne y Marina Shafir vencieron a Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Harley Cameron, Jamie Hayter y Mina Shirakawa (*****) LAS CAIDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR: Adam Page venció a Powerhouse Hobbs (*****) LUCHA VARONIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration ( Kyle O’Reilly, Mark Briscoe y Orange Cassidy ) vencieron a Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta) (*****)

► Este miercoles en AEW Dynamite y AEW Collision

Este miércoles, AEW presenta un episodio especial combinado de Dynamite y Collision donde veremos luchas de alto impacto como preámbulo a Full Gear. En una de ellas, Kazuchika Okada, enfrentará a Máscara Dorada con la estipulación Double Jeopardy. Si Okada gana, la Don Callis Family obtendrá una oportunidad futura por el Campeonato Mundial de Tríos CMLL que Dorada comparte con Místico y Neón; si gana Dorada, será él quien se convierta en contendiente al Campeonato Unificado AEW. Okada llega tras retener su título ante Bandido. Dorada, por su parte, viene con impulso tras sus pasadas apariciones en AEW, donde demostró que puede competir al más alto nivel con su estilo aéreo y técnico.

La Campeona de la TV ROH, Red Velvet, ha regresado de su lesión, y llegó el momento en que enfrente a la actual Campeona Interina de la TV ROH, Mercedes Moné, para definir quién será la única poseedora de ese título.

En mano a mano no titular, ‘Hangman’ Adam Page enfrentará a Katsuyori Shibata, miembro de The Opps.

Además, en los cuartos de final del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Megan Bayne y Marina Shafir enfrentarán a TayJay (Tay Melo y Anna Jay), mientras que las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) se medirán con Riho y Alex Windsor.