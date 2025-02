AEW Dynamite se emite este miércoles desde el Arizona Financial Theatre, en Phoenix, Arizona, (anteriormente llamado Dodge Theatre, the Comerica Theatre y the Arizona Federal Theatre), arena con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

RETO ABIERTO DE MAX CASTER: ‘Hangman’ Adam Page venció a Max Caster (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Death Rider (Claudio Castagnoli, PAC y Wheeler Yuta) (c) retuvieron ante Undisputed Kingdom (Adam Cole, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) (** 1/2) MJF venció a Dustin Rhodes (***) Megan Bayne venció a Maya World (** 1/2) Kris Statlander venció a Penélope Ford (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Bobby Lashley y Shelton Benjamin (c) retuvieron ante Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Inicia la AEW International Championship Series, con la cual el reinado de Konosuke Takeshita está en serio peligro. En esta primera fase, se enfrentarán dos exposeedores del título: Orange Cassidy y Roderick Strong. El ganador obtendrá una oportunidad ante Takeshita por el Campeonato Internacional AEW en el episodio de Dynamite del 26 de febrero. El que esa noche se alce como campeón, ya sea Takeshita, Cassidy o Strong, tendrá que defender el título en Revolution ante Kenny Omega. ¿Quién saldrá victorioso en esta primera jornada?

En una lucha de tercias que busca ponerle fin a una larga rivalidad, The Ops (Samoa Joe, HOOK y Katsuyori Shibata) se enfrentarán con The Patriarchy (Christian Cage, Nick Wayne y Kip Sabian).

También veremos un Street Fight entre pesos completos: Big Bill vs. Powerhouse Hobbs.

Además, MJF y ‘Hangman’ Adam Page tendrán un cara cara.