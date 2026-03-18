AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Brody King venció a talento local (* 1/2) David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****) Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

INFORMACIÓN DEL EVENTO Evento AEW Dynamite Fecha 18 de marzo de 2026 Sede Save Mart Center Ubicación Fresno, California, Estados Unidos Transmisión TBS / HBO MAX / Fox Sports MX Horario 6:00 pm, hora CDMX Contexto Primer Dynamite después de Revolution 2026 Importancia Inicio de nuevas storylines post-Revolution

El pasado domingo en Revolution, Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong derrotaron a The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd). Pero la obsesión de Kidd por destruir a Allin no terminó ahí. Después de semanas de ataques a traición y violentas luchas, su rivalidad ha escalado límites insospechados. Es por ello que Kidd desafió a Allin a un Coffin Match. En esta estipulación, que es especialidad de Allin, hay que encerrar al oponente en un ataúd para sellar la victoria. Gabe Kidd no tiene miedo a la capacidad de Allin para sobrevivir al dolor, pues es su oportunidad de enterrar definitivamente al icono de AEW.

En Revolution, Toni Storm venció a Marina Shafir. Después de la lucha, Ronda Rousey hizo su sorpresiva aparición en AEW, encarándose con Storm. Mientras tanto, Shafir aprovechó la distracción para golpear a traición a Storm. Es por ello que ahora tendremos una revancha, la cual será en modalidad súper libre.

Además, Will Ospreay regresa al ring después de siete meses. Su rival será Blake Christian.

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Lucha Predicción Prob. Análisis No Holds Barred

Toni Storm vs. Marina Shafir Toni Storm Gana 55% Storm ganó en Revolution y AEW la protege como figura central. Shafir necesita mostrar brutalidad pero no ganar. Posible interferencia de Ronda Rousey. Coffin Match

Darby Allin vs. Gabe Kidd Darby Allin Gana 61% Allin es el especialista en este tipo de combates extremos. Kidd quedará fuerte en derrota, pero Darby necesita la victoria para cerrar la historia post-Revolution. Will Ospreay vs. Blake Christian Ospreay Gana 99% Ospreay es una de las estrellas más importantes de AEW. Christian es talentoso pero está en una posición menor. Posible Aparición

Ronda Rousey Interferencia 85% Rousey apareció en Revolution y tiene historia con Storm. Atacará durante o después de la lucha. * Primer Dynamite después de Revolution 2026 | Fresno, California