AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.
► La semana pasada
Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
- Brody King venció a talento local (* 1/2)
- David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****)
- Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)
►Este miércoles en AEW Dynamite
El pasado domingo en Revolution, Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong derrotaron a The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd). Pero la obsesión de Kidd por destruir a Allin no terminó ahí. Después de semanas de ataques a traición y violentas luchas, su rivalidad ha escalado límites insospechados. Es por ello que Kidd desafió a Allin a un Coffin Match. En esta estipulación, que es especialidad de Allin, hay que encerrar al oponente en un ataúd para sellar la victoria. Gabe Kidd no tiene miedo a la capacidad de Allin para sobrevivir al dolor, pues es su oportunidad de enterrar definitivamente al icono de AEW.
En Revolution, Toni Storm venció a Marina Shafir. Después de la lucha, Ronda Rousey hizo su sorpresiva aparición en AEW, encarándose con Storm. Mientras tanto, Shafir aprovechó la distracción para golpear a traición a Storm. Es por ello que ahora tendremos una revancha, la cual será en modalidad súper libre.
Además, Will Ospreay regresa al ring después de siete meses. Su rival será Blake Christian.
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