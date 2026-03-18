Previo AEW Dynamite 18 de marzo 2026 | Darby Allin vs. Gabe Kidd

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Previo AEW Dynamite 18 de marzo 2026 | Darby Allin vs. Gabe Kidd

AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

  1. Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
  3. Brody King venció a talento local (* 1/2)
  4. David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****)
  5. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****)
  6. Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Cobertura y resultados AEW Dynamite 18 de marzo 2026 | Darby Allin vs. Gabe Kidd
AEW Dynamite 18 de marzo 2026.
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Evento AEW Dynamite
Fecha 18 de marzo de 2026
Sede Save Mart Center
Ubicación Fresno, California, Estados Unidos
Transmisión TBS / HBO MAX / Fox Sports MX
Horario 6:00 pm, hora CDMX
Contexto Primer Dynamite después de Revolution 2026
Importancia Inicio de nuevas storylines post-Revolution

 

El pasado domingo en Revolution, Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong derrotaron a The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd). Pero la obsesión de Kidd por destruir a Allin no terminó ahí. Después de semanas de ataques a traición y violentas luchas, su rivalidad ha escalado límites insospechados. Es por ello que Kidd desafió a Allin a un Coffin Match. En esta estipulación, que es especialidad de Allin, hay que encerrar al oponente en un ataúd para sellar la victoria. Gabe Kidd no tiene miedo a la capacidad de Allin para sobrevivir al dolor, pues es su oportunidad de enterrar definitivamente al icono de AEW.

En Revolution, Toni Storm venció a Marina Shafir. Después de la lucha, Ronda Rousey hizo su sorpresiva aparición en AEW, encarándose con Storm. Mientras tanto, Shafir aprovechó la distracción para golpear a traición a Storm. Es por ello que ahora tendremos una revancha, la cual será en modalidad súper libre.

Además, Will Ospreay regresa al ring después de siete meses. Su rival será Blake Christian.

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Lucha  Predicción  Prob. Análisis
No Holds Barred
Toni Storm vs. Marina Shafir		 Toni Storm Gana 55% Storm ganó en Revolution y AEW la protege como figura central. Shafir necesita mostrar brutalidad pero no ganar. Posible interferencia de Ronda Rousey.
Coffin Match
Darby Allin vs. Gabe Kidd		 Darby Allin Gana 61% Allin es el especialista en este tipo de combates extremos. Kidd quedará fuerte en derrota, pero Darby necesita la victoria para cerrar la historia post-Revolution.
Will Ospreay vs. Blake Christian Ospreay Gana 99% Ospreay es una de las estrellas más importantes de AEW. Christian es talentoso pero está en una posición menor.
Posible Aparición
Ronda Rousey		 Interferencia 85% Rousey apareció en Revolution y tiene historia con Storm. Atacará durante o después de la lucha.
* Primer Dynamite después de Revolution 2026 | Fresno, California
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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