AEW Dynamite se presentara este miércoles en la Toyota Arena, en Ontario, California (anteriormente llamado Ontario Community Events Center y Citizens Business Bank Arena), coliseo con capacidad para 11,089 aficionados, y casa de los Ontario Reign de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Death Riders (Claudio Castagnoli, Jon Moxley y PAC, con Marina Shafir) vencieron a The Don Callis Family (Josh Alexander, Konosuke Takeshita y Mark Davis) (****) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher se coronó al vencer a Tommaso Ciampa (*****) Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Clark Connors y Daniel Garcia (***1/2) CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Young Bucks (Matt Jackson Y Nick Jackson) vencieron a Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) y a The Rascalz (Dezmond Xavier y Myron Reed) (****) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA DE CORREAS: Thekla se coronó al vencer a Kris Statlander (***1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

📺 CÓMO VER 🇺🇸 TV (EE.UU.) TBS 🇺🇸 Streaming (EE.UU.) HBO Max 🇲🇽 TV (México) Fox Sports Fox Sports Premium 🌎 Streaming (Int.) FITE TV AEW Plus 📱 Resúmenes YouTube (Canal oficial AEW)

Lo que comenzó como un cruce de ambiciones rumbo al Campeonato Mundial AEW se volvió personal. Tanto Kenny Omega como Swerve Strickland quedaron fuera de la escena titular al perder sus respectivos combates en el torneo. Pero la derrota de Omega ante Andrade el Ídolo fue causada por una distracción involuntaria de Strickland, así que la semana pasada ambos se reunieron para hablar del asunto. Swerve acusó a Omega de usar su poder como Vicepresidente Ejecutivo para otorgarse oportunidades. Omega abofeteó a Swerve, desatando una brutal pelea que recorrió toda la arena, quedando ambos sobre mesas destrozadas. Como no quedó de otra, Tony Khan hizo oficial el primer mano a mano entre ambos: el ícono fundador de AEW contra el hombre más peligroso de la compañía.

En otra lucha programada para este miércoles, veremos el debut en televisión de The Brawling Birds, la dupla que han formado Alex Windsor y Jamie Hayter.

Además, veremos un cara a cara entre el Campeón Mundial AEW, MJF, y el contendiente #1 al título: ‘Hangman’ Adam Page.

🏆 Combate/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Kenny Omega vs. Swerve Strickland SWERVE 55% Aunque ambos perdieron en su búsqueda por el título, Swerve es quien más necesita una victoria. The Brawling Birds Victoria 100% AEW protege a los debutantes. Jamie Hayter y Alex Windsor necesitan impactar. MJF & Hangman Page Confrontación 90% MJF atacará a Page para calentar su combate titular en Revolution el 15 de marzo. Más combates por anunciar Pendiente — Posibles apariciones de Death Riders, FTR o la nueva campeona Thekla.