AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Canada Life Place, en London, Ontario, Canadá, (anteriormente llamado John Labatt Centre y Budweiser Gardens), coliseo con capacidad para 10,200 aficionados y casa de los London Knights de la OHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite

►1- GRUDGE MATCH: Adam Page venció a Josh Alexander (***) ►2- Alex Windsor y Riho vencieron a Mercedes Moné y Emi Sakura (** 1/2) ►3- Ricochet venció a Shelton Benjamin (***) ►4- LUCHA CALLEJERA ESTILO PHILADELPHIA: Toni Storm venció a Skye Blue (*** 1/2) ►5- LUCHA POR EQUIPOS DE 10 HOMBRES; 500 MIL DÓLARES EN JUEGO: Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bandido, Brody King, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata (****)

► Este miércoles en AEW Dynamite

En el preámbulo a la edición 2025 de ALL OUT, AEW presenta un episodio especial de tres horas llamado September to Remember, que promete una noche cargada de emociones, rivalidades al rojo vivo y cambios decisivos. Una de las luchas principales será un duelo de mexicanos, en el cual The Beast Mortos enfrentará a Máscara Dorada para determinar quién avanza a la lucha por el Campeonato Unificado AEW, en poder de Kazuchika Okada, y donde ya está clasificado Konosuke Takeshita. ¿Quién de los dos avanzará al 3-Way Dance titular?

Hay programadas tres luchas clasificatorias para el encuentro de escaleras por el Campeonatos Mundial de Parejas AEW. En una de ellas, Top Flight (Darius Martin y Dante Martin) enfrentarán a la Don Callis Family (Josh Alexander y Hechicero). En otra, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se medirán con la Bang Bang Gang (Austin Gunn y Juice Robinson), mientras que Killswitch y Kip Sabian combatirán a JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey).

Thekla y Queen Aminata se verán las caras en una lucha en súper libre. La tensión entre ellas ha escalado visiblemente en las últimas semanas, y este tipo de estipulación sin reglas parece ideal para resolver sus diferencias.

Antes de luchar contra Mercedes Moné por el Campeonato TBS, la espectacular Riho tendrá como rival a Robyn Renegade.

Jon Moxley tendrá acción enfrentando en mano a mano a Roderick Strong.

Además, Bobby Lashley se medirá con Toa Liona.