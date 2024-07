AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Simmons Bank Arena, en North Little Rock, Arkansas, (anteriormente conocida como Alltel Arena y Verizon Arena), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

FINAL DEL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2024: Bryan Danielson venció a Adam Page (*****) STAMPEDE STREET FIGHT: Chris Jericho (c) venció a Samoa Joe (*** 1/2) LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS GLOBAL FLORY: PAC venció a Claudio Castagnoli, Tomohiro Ishii y Kyle Fletcher (*** 1/2) FINAL DEL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2024: Mariah May venció a Willow Nightingale (** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

AEW celebra el episodio número 250 de Dynamite con un gran cartel en el cual veremos una lucha que muchos creían que se celebraría en ALL IN, la de Will Ospreay contra MJF con el Campeonato Internacional AEW en juego. Dado el nivel de ambos competidores, ninguno dará su brazo a torcer, pues la victoria es primordial para mantenerse en la cima de la compañía de cara al evento más grande del año. ¿Quién saldrá como campeón?

También se ha programado una lucha de campeón contra campeón en la cual Swerve Strickland, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, se medirá con Kazuchika Okada, el Campeón Continental AEW.

Por si fuera poco, la Campeona TBS, Mercedes Moné, defenderá el título ante la poderosa Nyla Rose.

Por su parte, Mariah May, la ganadora de la rama femenil del Torneo de la Fundación Owen Hart, hablará después de haber traicionado a su mentora, Toni Storm.

Además, el segmento TV Time, con ‘The Learning Tree’ Chris Jericho.