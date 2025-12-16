AEW Dynamite y AEW Collision se presentan este miércoles en la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra, arena con capacidad para 23,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Harley Cameron y Willow Nightingale vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Kazuchika Okada venció a Jack Perry (*** 1/2) Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (****) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; GOLD LEAGUE: Speedball Mike Bailey venció a Kyle Fletcher (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) retuvo ante Eddie Kingston (**** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

La edición especial Holiday Bash llega este miércoles desde Manchester, Inglaterra, con un cartel de lujo. Uno de los combates que más ha llamado la atención es el choque entre Máscara Dorada y Orange Cassidy, como parte de la Liga Azul del torneo Continental Classic. Ambos suman tres puntos, así que obtener una victoria es crucial para aspirar a recuperarse. ¿Quién saldrá con el brazo en alto en este duelo a una semana de la Noche Buena?

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) defenderán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante dos peligrosos retadores de la Bang Bang Gang: Juice Robinson y Austin Gunn.

The Elite vuelve a reunirse: Kenny Omega y los Young Bucks enfrentarán a la Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero) en un duelo en el que un millón de dólares estará en juego.

En acción femenil, las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Willow Nightingale y Harley Cameron, harán equipo con Toni Storm y Mina Shirakawa para enfrentar a Mercedes Moné, Athena, Megan Bayne y Marina Shafir.

En más luchas del Continental Classic, en la Liga Azul veremos a Jon Moxley contra Roderick Strong, mientras que en la Liga Dorada, Kyle Fletcher se medirá con PAC.

Además, la batalla campal por el Dynamite Diamond Ring. La final se disputará en el próximo episodio navideño.