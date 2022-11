Previo AEW Dynamite 16 de noviembre 2022 | Jericho y Guevara vs. Danielson y Castagnoli

The Lord of Darkness

Chris Jericho y Sammy Guevara enfrentan a Bryan Danielson y Claudio Castagnoli. Bandido vs. "All Ego" Ethan Page | AEW Dynamite 16 de noviembre 2022.

AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Total Mortgage Arena, en Bridgeport, Connecticut (anteriormente llamada The Arena at Harbor Yard y Webster Bank Arena), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados y casa de los Bridgeport Islanders de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Acclaimed y FTR vencieron a Swerve In Our Glory y The Gunns (***) AEW WORLD TITLE ELIMINATOR TOURNAMENT: Ethan Page venció a Eddie Kingston (***) CAMPEONATO TNT: Wardlow retuvo ante Ari Daivari (*) Jay Lethal venció a Trent Beretta (***) Jamie Hayter venció a Skye Blue (** 1/2) A DOS DE TRES CAÍDAS: Bryan Danielson venció a Sammy Guevara (****)

► Este miércoles en AEW Dynamite

Estamos a unos días de Full Gear, donde veremos en una de las luchas estelares a Chris Jericho defender el Campeonato Mundial ROH en una lucha de cuatro esquinas ante Bryan Danielson, el anterior monarca Claudio Castagnoli y su amigo Sammy Guevara. En preparación para ese match, este Jericho y Guevara enfrentarán en un choque de relevos a Danielson y a Castagnoli.

El Triángulo de la Muerte (PAC, Penta el Zero M y Rey Fénix) expondrán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante una triada de altos vuelos: AR Fox y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

Otra lucha titular para Full Gear será la de The Acclaimed defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Swerve In Our Glory. Un integrante de cada equipo tendrá un mano a mano en Dynamite: Anthony Bowens versus Swerve Strickland.

Aunque Toni Storm tiene en puerta su defensa del Campeonato Mundial Femenil Interino AEW ante Jamie Hayter, antes tendrá un World Title Eliminator con The Bunny. De ganar ésta, será retadora al título para después de Full Gear.

Y en la semifinal del torneo AEW World Title Eliminator, «All Ego» Ethan Page se enfrentará al espectacular enmascarado mexicano Bandido.