AEW Dynamite se presenta este miércoles en el en el Byline Bank Aragon Ballroom, en Chicago, Illinois, (anteriormente llamado Aragon Ballroom, Cheetah Club y Aragon Entertainment Center), coliseo con capacidad para 5,000 fans.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencieron a Bandido y Brody King (***) Ricochet venció a Blake Christian (** 1/2) POR EL LUGAR NÚMERO DOS DEL GAUNTLET MATCH: Megan Bayne vencio a Tay Melo vs. Anna Jay vs. Queen Aminata vs. Thekla (**) Samoa Joe venció a Wheeler Yuta (** 1/2) Jon Moxley, Matt Jackson, Nick Jackson y Claudio Castagnoli vencieron a Hangman Adam Page, Will Ospreay, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

AEW Dynamite da inicio a su residencia veraniega en Chicago con un cartel encabezado por una lucha estelar de tercias que promete brutalidad sin tregua: El nuevo Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page, Mark Briscoe y Powerhouse Hobbs unirán fuerzas para enfrentar a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) en un combate con profundas implicaciones tras los eventos de All In: Texas. Moxley llega con sed de venganza después de la derrota sufrida a manos del Hangman, quien se dispone a volver a ser la cara de la empresa. Con la violencia como sello distintivo de ambos bandos, este duelo pinta para ser un episodio clave en el camino hacia All Out.

Además, Toni Storm, tras retener el Campeonato Mundial Femenil ante Mercedes Moné, tomará el micrófono para dirigirse a los fans.