AEW Dynamite se presenta este miercoles en la Cable Dahmer Arena en Independence, Missouri, (anteriormente llamado Independence Events Center y Silverstein Eye Centers Arena, coliseo con capacidad para 7,000 aficionados. Y casa de los Kansas City Mavericks de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Jon Moxley venció a Tomohiro Ishii (*** 1/2) LUCHA CALLEJERA: Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***) Jungle Boy y Luchasaurus vencieron a O’Ryan y KM (** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Kyle O’Reilly (****) RETO ABIERTO CAMPEONATO FEMENIL AEW: Mercedes Moné (c) retuvo ante Lacey Lane (*** 1/2) Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Brody King y Bandido (**** 1/2) Orange Cassidy venció a PAC (****)

► Este martes en AEW Dynamite

A unos cuantos días de WrestleDream, AEW presenta un episodio combinado de Dynamite + Collision, el cual estará repleto de grandes luchas. En una de ellas, Kenny Omega se unirá al Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus)— para enfrentar a la Don Callis Family (Hechicero, Josh Alexander y Mark Davis). Si bien Omega y Perry han tenido conflictos en el pasado, ambos coinciden en que tienen el mismo enemigo: Don Callis. Será, sin duda alguna, algo interesante, pero no será la única lucha de tercias, pues The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante tres miembros de La Facción Ingobernable (Rush, Sammy Guevara, Dralístico y The Beast Mortos).

El cartel de AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025 es: