AEW Dynamite se presenta este miercoles en la Cable Dahmer Arena en Independence, Missouri, (anteriormente llamado Independence Events Center y Silverstein Eye Centers Arena, coliseo con capacidad para 7,000 aficionados. Y casa de los Kansas City Mavericks de la ECHL.
► La semana pasada
Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron
- Jon Moxley venció a Tomohiro Ishii (*** 1/2)
- LUCHA CALLEJERA: Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***)
- Jungle Boy y Luchasaurus vencieron a O’Ryan y KM (** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Kyle O’Reilly (****)
- RETO ABIERTO CAMPEONATO FEMENIL AEW: Mercedes Moné (c) retuvo ante Lacey Lane (*** 1/2)
- Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Brody King y Bandido (**** 1/2)
- Orange Cassidy venció a PAC (****)
► Este martes en AEW Dynamite
A unos cuantos días de WrestleDream, AEW presenta un episodio combinado de Dynamite + Collision, el cual estará repleto de grandes luchas. En una de ellas, Kenny Omega se unirá al Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus)— para enfrentar a la Don Callis Family (Hechicero, Josh Alexander y Mark Davis). Si bien Omega y Perry han tenido conflictos en el pasado, ambos coinciden en que tienen el mismo enemigo: Don Callis. Será, sin duda alguna, algo interesante, pero no será la única lucha de tercias, pues The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante tres miembros de La Facción Ingobernable (Rush, Sammy Guevara, Dralístico y The Beast Mortos).
El cartel de AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. La Facción Ingobernable (Sammy Guevara, Rush y Dralístico).
- Kenny Omega y Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) vs. The Don Callis Family (Josh Alexander, Hechicero y Mark Davis).
- Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli.
- The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Bishop Kaun y Toa Liona).
- Skye Blue vs. Jamie Hayter.
- Orange Cassidy y Kyle O’Reilly vs. Death Riders (Daniel Garcia y Wheeler Yuta).
- Careo entre Darby Allin y Jon Moxley.
- Careo entre Kris Statlander y ‘Timeless’ Toni Storm.