AEW Dynamite se presenta este miércoles en la NOW Arena, en Chicago, Illinois (originalmente llamada Sears Centre y Sears Centre Arena), coliseo con capacidad para 10,543 aficionados y casa de los Windy City Bulls de la liga de desarrollo de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE LA DIVISIÓN FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) venció a Thunder Rosa, Anna Jay y Penélope Ford (*** 1(2) CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO ROH: Nick Wayne (c) retuvo ante Rhino (***) Ricochet y los Young Bucks (Nick y Matt Jackson) vencieron a Swerve Strickland, ‘Speedball’ Mike Bailey y Mark Briscoe (**** 1/2) ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Kazuchika Okada (c) venció a Kevin Knight vs. (*** 1/2) Samoa Joe venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

All Elite Wrestling regresa a Chicago para su evento anual Beach Break, un especial que promete una noche llena de acción. En el turno estelar, Jon Moxley defenderá el Campeonato Mundial AEW ante Samoa Joe, un choque que llega después de semanas de intensas confrontaciones entre los Death Riders y The Opps. Será, sin duda alguna, una batalla sin cuartel que podría redefinir el panorama del campeonato justo antes de Double or Nothing. ¿Logrará Joe volver a tener en su poder el preciado título?

Los dos finalistas de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, Will Ospreay y ‘Hangman’ Adam Page harán equipo para enfrentar a un enemigo común, la Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Josh Alexander).

Después de que en Collision Ricochet agredió a Zach Gowen y le arrebató su pierna ortopédica, ambos se enfrentarán en un mano a mano. Este combate marca el debut de Gowen en AEW.

Después de una ausencia de más de nueve meses debido a una fractura de tobillo, Skye Blue hará su esperado regreso a la programación de AEW, y lo hará en su ciudad natal. Su lugar en el cartel es envidiable: Estará en un World Title Eliminator de cuatro esquinas en el cual ‘Timeless’ Toni Storm intentará evitar tener una nueva retadora. Las otras dos luchadoras están por definirse.