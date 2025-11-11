AEW Dynamite se presenta este miércoles en el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, (anteriormente llamado Greensboro Coliseum Complex), coliseo con capacidad para 35,000 aficionados, y casa de los Greensboro Gargoyles de la ECHL.
► La semana pasada
Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron
- LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Orange Cassidy venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2)
- CUARTOS DE FINAL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron vencieron a Mercedes Moné y Athena (***)
- LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Darby Allin venció a Daniel García (****)
- LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Megan Bayne venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita retuvieron ante Adam Page, Hook y Eddie Kingston (*)
► Este miercoles en AEW Dynamite
La noche más violenta de AEW Dynamite ha llegado con el especial Blood & Guts, donde veremos dos luchas en doble ring enjaulado. En una de ellas, Darby Allin y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong) se enfrentarán a los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia, PAC, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta), un choque que podría poner punto final a meses de guerra entre ambos bandos. En cuanto a la división femenil, la Campeona TBS, Mercedes Moné encabeza al combinado de Megan Bayne, Marina Shafir, Thekla, Skye Blue y Julia Hart, para enfrentar a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, acompañada de Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron.
Además, el Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se enfrentará a Powerhouse Hobbs en una lucha donde las caídas serán válidas en cualquier lugar. El encuentro fue programado tras el brutal ataque que Hobbs le propinó hace una semana.