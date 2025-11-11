Previo AEW Dynamite 12 de noviembre 2025 | BLOOD AND GUTS

por
Previo AEW Dynamite 12 de noviembre 2025 | BLOOD AND GUTS

AEW Dynamite se presenta este miércoles en el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, (anteriormente llamado Greensboro Coliseum Complex), coliseo con capacidad para 35,000 aficionados, y casa de los Greensboro Gargoyles de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

  1. LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Orange Cassidy venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2)
  2. CUARTOS DE FINAL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron vencieron a Mercedes Moné y Athena (***)
  3. LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Darby Allin venció a Daniel García (****)
  4. LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Megan Bayne venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita retuvieron ante Adam Page, Hook y Eddie Kingston (*)

► Este miercoles en AEW Dynamite

Cobertura y resultados AEW Dynamite 12 de noviembre 2025 | BLOOD AND GUTS
AEW Dynamite 12 de noviembre 2025.

La noche más violenta de AEW Dynamite ha llegado con el especial Blood & Guts, donde veremos dos luchas en doble ring enjaulado. En una de ellas, Darby Allin y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong) se enfrentarán a los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia, PAC, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta), un choque que podría poner punto final a meses de guerra entre ambos bandos. En cuanto a la división femenil, la Campeona TBS, Mercedes Moné encabeza al combinado de Megan Bayne, Marina Shafir, Thekla, Skye Blue y Julia Hart, para enfrentar a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, acompañada de Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron.

Además, el Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se enfrentará a Powerhouse Hobbs en una lucha donde las caídas serán válidas en cualquier lugar. El encuentro fue programado tras el brutal ataque que Hobbs le propinó hace una semana.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos