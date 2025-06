AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Theater of the Clouds at Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Mark Briscoe (*** 1/2) ‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Julia Hart y Skye Blue (***) Komander, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight vencieron a La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos) (*** 1/2) RETO ABIERTO DE MAX CASTER CON LÍMITE DE TIEMPO DE 5 MINUTOS: Powerhouse Hobbs vencio a Max Caster (* 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kenny Omega (c) retuvo ante Máscara Dorada vs. Brody King vs. Claudio Castagnoli (*** 1/2) Will Ospreay venció a Lio Rush (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Una semana antes de Grand Slam México, AEW presenta otro especial de cuatro horas llamado Summer Blockbuster, el cual estará encabezado por el segundo encuentro entre Will Ospreay y Swerve Strickland después de su choque épico en la lucha estelar de Forbidden Door el año pasado. Ospreay dijo apreciar a Strickland y que recibiría una bala por él, pero que primero recibiría una bala por AEW y no puede dejar que se interponga en el camino de ‘Hangman’ Adam Page para ganar el Campeonato Mundial AEW. Gane quien gane, nos espera una lucha sensacional.

El cartel de AEW Summer Blockbuster es: