AEW Dynamite se presentara este miércoles en la Toyota Arena, en Ontario, California (anteriormente llamado Ontario Community Events Center y Citizens Business Bank Arena), coliseo con capacidad para 11,089 aficionados, y casa de los Ontario Reign de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Konosuke Takeshita, El Clon y Josh Alexander vencieron a Jon Moxley, PAC y Daniel García (***) ‘Timeless’ Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Jordan Oasis y Brittnie Brooks (** 1/2) Adam Page venció a Mark Davis (*** 1/2) Andrade el Ídolo venció a Kenny Omega (*****) ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Penélope Ford vencieron a Willow Nightingale y Harley Cameron (c) (***) CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2) ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Brody King venció a MJF (c) (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Información del Evento Fecha Miércoles 11 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Toyota Arena, Ontario, California Capacidad 11,089 espectadores

Aunque parecía que esta lucha la veríamos en un PPV, será este miércoles cuando Tommaso Ciampa defienda el Campeonato TNT ante Kyle Fletcher. Ciampa conquistó el título el 31 de enero al derrotar a Mark Briscoe. La semana pasada lo retuvo en una lucha de tres esquinas ante Roderick Strong y Claudio Castagnoli. Sin embargo, su reinado enfrenta ahora su prueba de fuego: Fletcher, quien ostentó ese mismo título por 114 días antes de perderlo ante Briscoe, ha estado desde entonces obsesionado con recuperarlo. Fletcher exigió esta lucha para poder llegar a Grand Slam Australia, en su ciudad natal, como campeón. Con el orgullo, el legado y el oro en juego, esta lucha tiene todos los ingredientes para ser un clásico instantáneo.

En un encuentro para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrentarán a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y un tercer equipo por determinar. Los Rascalz vienen de una victoria en su debut en Collision, mientras que los Young Bucks derrotaron a los Gates of Agony para asegurar su lugar. El equipo ganador de esta contienda se medirá contra FTR por el título.

La Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, defenderá su corona ante Thekla en una lucha de correas. La rivalidad entre ambas ha escalado peligrosamente. Thekla atacó a Statlander con un cinturón la semana pasada junto a las Sisters of Sin. Ahora, la campeona ha elegido la estipulación más brutal para castigar a su rival.

Además, Kenny Omega y Swerve Strickland se verán cara a cara en una entrevista. La semana pasada, Strickland provocó la derrota de Omega ante Andrade, a pesar de que buscaba ayudarlo. Esto podría derivar en un reto para un mano a mano.

Lucha Predicción Tommaso Ciampa (c) vs. Kyle Fletcher – Campeonato TNT Tommaso Ciampa retiene The Rascalz vs. The Young Bucks vs. TBD – Contendientes #1 The Young Bucks ganan Kris Statlander (c) vs. Thekla – Strap Match Kris Statlander retiene Kenny Omega vs. Swerve Strickland – Entrevista cara a cara Confrontación física