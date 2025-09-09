Previo AEW Dynamite 10 de septiembre 2025 | Mercedes Moné y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor

Previo AEW Dynamite 10 de septiembre 2025

AEW Dynamite se presenta este miércoles en la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 1,300 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

  1. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Mercedes Moné (c) retuvo ante Alex Windsor (***)
  2. Mark Briscoe venció a Lance Archer (** 1/2)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brody King y Bandido retuvieron ante Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta (*** 1/2)
  4. Kyle Fletcher, Josh Alexander, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Adam Page, Kenny Omega, Kevin Knight y Mike Bailey (**** 1/2)

Este miércoles en AEW Dynamite

AEW Dynamite 10 de septiembre 2025.

La Campeona TBS, Mercedes Moné, se unirá a la legendaria Emi Sakura para medir fuerzas contra el equipo de Riho y Alex Windsor. Esta alianza llega tras la lucha entre Moné y Windsor celebrada la semana pasada, donde Riho sorprendió con su regreso para proteger a la británica. Ahora, Sakura entra a la ecuación, lo que podría complicar la dinámica de esta lucha de parejas y teñirla de imprevistos en el camino hacia All Out.

‘Hangman’ Adam Page se medirá con Josh Alexander en un encuentro que promete rudeza de principio a fin. La rivalidad se ha ido calentando en semanas recientes y ahora se pondrá a prueba tanto la resistencia como el orgullo de ambos.

Toni Storm y Skye Blue llevarán su rivalidad a un nuevo nivel en una Philly Street Fight. Con la ECW Arena como escenario, se espera un choque caótico, con el uso libre de armas y un ambiente perfecto para que ambas desaten toda su agresividad.

Además, Ricochet se enfrentará a Shelton Benjamin en un mano a mano que puede robarse la noche.

