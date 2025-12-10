AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Gateway Center Arena, en Atlanta, Georgia, arena con capacidad para 5.000 aficionados y casa de las Atlanta Dream de la WNBA.

AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025 | Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kazuchika Okada venció a PAC (*** 1/2) CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kyle Fletcher venció a Kevin Knight (*** 1/2) SEMIFINALES TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Megan Bayne y Marina Shafir (***) Hook, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata vencieron a Evil Uno, Jon Silver y Alex Reynolds (* 1/2) CONTINENTAL CLASSIC; BLUE LEAGUE: Claudio Castagnoli venció a Jon Moxley (**** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

La edición 2025 de Winter is Coming se celebrará este miércoles con un duelo por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el cual Samoa Joe enfrentará a su retador Eddie Kingston. Ésta se perfila como una lucha para saldar viejas cuentas pendientes. Kingston lanzó el desafío luego de vencer a Katsuyori Shibata en el episodio de la noche de Acción de Gracias, y será la primera defensa de Joe tras obtener el título en Full Gear. De ganar Joe, justificara su lugar en la cumbre de AEW, pues Kingston es uno de los luchadores más recios del elenco. Nos espera una fría velada y uno de los capítulos más intensos del año.

Llegó el final del torneo para definir a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Será un emocionante encuentro entre las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) y las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa).

Además, ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland enfrentarán a The Opps (Katsuyori Hibata y Powerhouse Hobbs).