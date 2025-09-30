AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Hard Rock Live at Seminole Hard Rock, en Hollywood, Florida, coliseo con capacidad para 7,000 aficionados y casa de los Pittsburgh Panthers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brody King y Bandido (c) retuvieron ante Toa Liona y Bishop Kaun (***). CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Adam Page (c) retuvo ante Lee Moriarty (*** 1/2). Mark Briscoe, Hologram y Orange Cassidy vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2). Claudio Castagnoli venció a Powerhouse Hobbs (***). CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Mina Shirakawa (*** 1/2).

► Este miércoles en AEW Dynamite

AEW Dynamite celebra su sexto aniversario, y lo hace con un episodio de dos horas y media repleto de luchas de alto impacto. En una de ellas, veremos el esperado regreso de Kenny Omega, quien hará equipo con los Campeones Mundiales de Parejas AEW: Bandido y Brody King, para enfrentar a los Young Bucks y Josh Alexander. Omega se ha recuperado tras un ataque traicionero por parte de la Don Callis Family y los Bucks el pasado 3 de septiembre, así que está ansioso por ajustar cuentas, y qué mejor que respaldado por Brodido.

Kyle Fletcher estaba programado para defender el Campeonato TNT ante Hologram, pero el sábado en Collision, Fletcher atacó a traición al mexicano, así que su retador en este episodio será nada menos que Orange Cassidy.

En una lucha de relevos mixtos, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hará equipo con Darby Allin para enfrentar a dos de los Death Riders: Wheeler Yuta y Marina Shafir.

El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page, se unirá a The Opps: Samoa Joe y Powerhouse Hobbs en un encuentro de tercias ante los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Claudio Castagnoli).

‘Timeless’ Toni Storm hará su regreso a Hollywood… Florida.

Además, el Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) volverá a la acción.