AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****) Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****) Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Will Ospreay continúa su guerra contra los Death Riders camino a su combate por el Campeonato Continental AEW ante Jon Moxley en Dynasty. Este miércoles lo veremos en un mano a mano ante su coterráneo PAC en una lucha de alta velocidad. Dos de los mejores luchadores aéreos del mundo pondrán el ring al rojo vivo. Ospreay busca demostrar que puede derrotar a cualquier miembro de la facción antes del PPV, mientras que PAC intenta proteger el legado de su líder. La última vez que se enfrentaron, Ospreay salió victorioso en una lucha que fue considerada una de los mejores de 2024. ¿Podrá PAC ganar la esperada revancha contra el asesino aéreo?

Kenny Omega, ‘Jungle’ Jack Perry y Brody King se unirán para enfrentar a The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun) en una lucha de tercias. Omega, quien esta misma noche firmará el contrato para su combate por el Campeonato Mundial AEW ante MJF en Dynasty, busca mantener su impulso junto a sus aliados. The Demand, la facción emergente que ha desafiado el status quo de AEW, representa la prueba de fuego que Omega necesita antes del PPV.

En otra lucha de tercias, Mina Shirakawa y The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) se medirán con el Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart). Shirakawa, frustrada por su derrota ante Thekla por el Campeonato Mundial Femenil AEW, busca venganza..

Lucha Predicción Prob. Análisis Will Ospreay vs. PAC Will Ospreay Gana 90% Ospreay está en camino al Campeonato Continental y necesita el triunfo. PAC quedará fuerte en derrota y podría atacar a Ospreay después de la lucha. Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun) Omega, Perry y King Ganan 75% Omega es el próximo retador al Campeonato Mundial. Perry y King son aliados leales. The Demand podrían atacar a Perry cuando se quede solo. Mina Shirakawa y The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart) Shirakawa y Brawling Birds Ganan 65% Shirakawa necesita la victoria tras perder la lucha por el título. The Brawling Birds están en ascenso. Triangle of Madness puede absorber la derrota. Firma de Contratos

MJF y Kenny Omega por el Campeonato Mundial de AEW en Dynasty Caos Físico 95% Las firmas de contratos en AEW nunca terminan pacíficamente. MJF insultará a Omega, ambos se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados. Establecerá la tensión final para Dynasty. Posible Aparición

Jon Moxley (Death Riders) Interferencia 80% Moxley no dejará que PAC se enfrente solo a Ospreay. Atacará durante o después del combate, posiblemente causando una descalificación o un ataque brutal que deje a Ospreay debilitado para Dynasty. * AEW Dynamite: April Fools Day – «This is No Joke» | Winnipeg, Manitoba, Canadá | Rumbo a Dynasty