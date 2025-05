Previo AEW Double or Nothing 2025 | Leones y elefantes

En una intervención esta semana ante los micrófonos de Busted Open Radio para promocionar Double or Nothing 2025, Will Ospreay quiso tomar la temperatura al producto de AEW.

[…] Quiero que AEW sea hoy una de las mejores promotoras luchísticas del mundo. Quiero que todos confíen en la lucha libre, quiero que la gente confíe en nuestra capacidad para contar historias. Y de verdad creo que en AEW ahora conseguimos combinar perfectamente acción increíble y gran narrativa».

Y el domingo, Ospreay será protagonista, junto con «Hangman» Page, de la final de un torneo, el de la Owen Hart Foundation, que aglutina esos dos factores que han hecho grande a AEW; cuando ahora se cumplen seis años del primer Double or Nothing, cita iniciadora en la cronología de los Élite..

► «Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre»

Con el excelente segmento que Ospreay y «Hangman» Page conjuntaron este pasado miércoles en Dynamite, ambos dejaron patente su ambición desmedida por ganar la justa y acabar derrocando a Jon Moxley el próximo 12 de julio. Todo, cuando al mismo tiempo, se espera el regreso de Darby Allin y se rumorea con el de Eddie Kingston.

Desde Full Gear 2024, AEW ha logrado armar un brillante panorama de aspirantes a su magno cetro varonil, pero, algo más importante por simbolismo: un brillante panorama de potenciales caras del producto que pongan fin al oscuro reinado de Moxley; quien de resultas, no erraba al decir que su estrategia acabaría resultando beneficiosa. Sin embargo, a costa de una escena estelar que durante meses ha supuesto lo menos atractivo del producto.

«Seeing the elephant» es una expresión popular en EE.UU., a raíz de los circos que recorrían el país antes de la Guerra de Secesión y reservaban como colofón la muestra de un elefante, y que a posteriori los soldados de dicha contienda hicieron suya, simbolizando así el necesario proceso de todo recluta hasta el premio final: entrar en combate. Similar a «seeing the lions», esta empleada por los británicos tres siglos antes, proveniente del, según cuenta la leyenda, primigenio circo situado la Torre de Londres, donde se decía habitaban leones.

Y AEW, de alguna manera, hace converger a leones y elefantes en Double or Nothing 2025, pues curiosamente, tanto la final varonil con Ospreay y Page como la femenil con Mercedes Moné y Jamie Hayter presentan una colisión USA vs. Inglaterra que obviando metáforas, pueden dejarnos dos mano a mano candidatos a Combate del 2025, vendidos de ejemplar manera por la compañía. AEW vuelve a ser «donde los mejores luchan»… en el estelar.

Y si todos los eventos de pago por visión desde el inicio del reinado de Moxley tuvieron una «mid-card» de cinco estrellas, cual compensatorio respecto a los puestos estelares, Double or Nothing parece operar de manera opuesta.

Más allá de las finales por la Owen Hart Cup, el «Anarchy in the Arena» (seguro de vida por una fórmula establecida pero flexible) y la defensa de Kazuchika Okada ante Mike Bailey (potencial «show stealer»), realmente el resto del menú de Double or Nothing 2025 luce menos sólido en comparación al de Dynasty 2025 o Revolution 2025. Sin significar esto, claro, que constituyan puntos prescindibles. Pero sí algunos se antojan más propios de un episodio de televisión, como ese choque con el Campeonato Mundial de Parejas AEW en liza, donde el mayor interés recae en el rol que pueda tener MJF ahora que es nuevo miembro de The Hurt Syndicate.

En cualquier caso, estén atentos a Toni Storm poniendo sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Mina Shirakawa; revancha de su notable duelo en Forbidden Door 2024. O al nuevo compromiso competitivo de Nigel McGuinness, primero desde que luchara contra Lee Moriarty por el Campeonato Puro ROH en Death Before Dishonor 2024. O a la lucha de tercias con regusto a PWG entre Paragon y la Don Callis Family, sin demasiada construcción, ni falta que le hace.

Tal vez Double or Nothing, primer evento que presentó AEW hace ahora seis años, ya no sea el más señalado en el calendario de la promotora y su cartel lo refleje en 2025, pero el camino hacia All In: Texas comenzará aquí, cruzando un desierto.

► Cartel

[ZERO HOUR]

