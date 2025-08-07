AEW Collision se presenta este sábado en el Berglund Center en Roanoke, Virginia, (anteriormente llamado Roanoke Civic Center),coliseo con capacidad para 8,614 fans, y casa de los Roanoke Rail Yard Dawgs de la SPHL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

TORNEO PARA SER RETADOR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW; CUARTOS DE FINAL: Bandido venció a Toa Liona, Bishop Kaun y Brody King (** 1/2) Kris Statlander venció a Lena (** 1/2) Thekla venció a Willow Nightingale (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW TORNEO ELIMINATORIO; SEMIFINALES: Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a Austin Gunn y Juice Robinson (*** 1/2) RETO ABIERTO DE CINCO MINUTOS DE MAX CASTER: Max Caster vs. Rush: empate (***) Scorpio Sky, Dante Martin y Dairus Martin vencieron a Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie bravo (** 1/2) CAMPEONATO TNT; LUCHA CALLEJERA AL ESTILO CHICAGO: Kyle Fletcher venció a Dustin Rhodes (c) (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se ha vuelto todo un líder para sus compañeros de vestidor, y una prueba de cómo su presencia logra inspirar se verá este sábado, cuando haga tercia con JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) para enfrentar La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos). Aunque los rudos mexicanos tienen las probabilidades en contra, seguramente Rush intentará abrirse paso hasta Hangman en busca de una futura oportunidad titular.

‘The Protostar’ Kyle Fletcher defenderá el Campeonato TNT en un duelo que seguramente será brutal, pues su rival es el veterano Tomohiro Ishii.

Además, Queen Aminata, Tay Melo y Willow Nightingale unirán fuerzas contra el equipo Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart).