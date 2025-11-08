AEW Collision se emite este sábado grabado desde The Bayou Music Center en Houston, Texas, (anteriormente llamado Aerial Theater, Verizon Wireless Theater y Revention Music Center), coliseo con capacidad para 3,464 aficionados, y casa de los Rio Grande Valley Vipers de la G League.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Anthony Bowens y Max Caster (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Mercedes Moné (c) retuvo ante Olympia (****) Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Miranda Alize y Nixon Newell (***) Komander, Mark Briscoe y Roderick Strong vencieron a Dralístico, Sammy Guevara y The Beast Mortos (*** 1/2) Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ROH: Bandido (c) retuvo ante Máscara Dorada (*****)

► Este sábado en AEW Collision

La lucha Blood and Guts femenil enfrentará a Kris Statlander, ‘Timeless’ Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron contra Mercedes Moné, Megan Bayne, Marina Shafir y el Triangle of Madness (Julia Hart, Skye Blue y Thekla). A fin de obtener una ventaja para su equipo, el miércoles, en Dynamite, Bayne derrotó a Shirakawa, y este sábado veremos los duelos restantes: Harley Cameron vs. Thekla es uno de ellos. El otro, Jamie Hayter vs. Skye Blue.

Para el Blood and Guts varonil, Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Kyle O’Reilly) enfrentarán a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel Garcia y Pac). En las luchas para buscar una ventaja, el miércoles en Dynamite, Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy, mientras que Darby Allin superó a Daniel García. La lucha restante es la de Jon Moxley vs. Roderick Strong.