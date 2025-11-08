Previo AEW Collision 8 de noviembre 2025 | Harley Cameron vs. Thekla

por
Previo AEW Collision 8 de noviembre 2025 | Harley Cameron vs. Thekla

AEW Collision se emite este sábado grabado desde The Bayou Music Center en Houston, Texas, (anteriormente llamado Aerial Theater, Verizon Wireless Theater y Revention Music Center), coliseo con capacidad para 3,464 aficionados, y casa de los Rio Grande Valley Vipers de la G League.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Anthony Bowens y Max Caster (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Mercedes Moné (c) retuvo ante Olympia (****)
  3. Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Miranda Alize y Nixon Newell (***)
  4. Komander, Mark Briscoe y Roderick Strong vencieron a Dralístico, Sammy Guevara y The Beast Mortos (*** 1/2)
  5. Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden  (***)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ROH: Bandido (c) retuvo ante Máscara Dorada (*****)

► Este sábado en AEW Collision

Cobertura y resultados AEW Collision 8 de noviembre 2025 | Harley Cameron vs. Thekla
AEW Collision 8 de noviembre 2025.

La lucha Blood and Guts femenil enfrentará a Kris Statlander, ‘Timeless’ Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron contra Mercedes Moné, Megan Bayne, Marina Shafir y el Triangle of Madness (Julia Hart, Skye Blue y Thekla). A fin de obtener una ventaja para su equipo, el miércoles, en Dynamite, Bayne derrotó a Shirakawa, y este sábado veremos los duelos restantes: Harley Cameron vs. Thekla es uno de ellos. El otro, Jamie Hayter vs. Skye Blue.

Para el Blood and Guts varonil, Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Kyle O’Reilly) enfrentarán a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel Garcia y Pac). En las luchas para buscar una ventaja, el miércoles en Dynamite, Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy, mientras que Darby Allin superó a Daniel García. La lucha restante es la de Jon Moxley vs. Roderick Strong.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos