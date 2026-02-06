AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, arena con capacidad para 2,500 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Darby Allin venció a Clark Connors (*** 1/2) The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vencieron a CRU (Action Andretti y Lio Rush) (****) Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Lady Bird Monroe y Gino Medina (*) CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa venció a Mark Briscoe (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Adam Priest (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) retuvieron ante Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

La lucha entre los Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun) y los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) tendrá implicaciones directas en la escena de parejas, pues los ganadores avanzarán a un encuentro que definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, donde ya los esperan The Rascalz y un equipo comodín. Será un duelo crucial entre la brutalidad física del dominante equipo rudo y la experiencia táctica de los Jackson. Una de esas duplas avanzará a la lucha decisiva el próximo miércoles en Dynamite.

El nuevo Campeón TNT, Tommaso Ciampa, estará en acción tras lanzar un reto abierto que fue respondido por Roderick Strong y Claudio Castagnoli, lo que derivará en un choque que sacará chispas.

En un Parking Lot Fight, la violencia subirá de tono cuando Eddie Kingston, Ortiz y los Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrenten a los Grizzled Young Veterans (James Drake, Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith, una lucha que promete extrema violencia.

Rumbo a su combate de cabellera en AEW Grand Slam Australia, los Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) se medirán a SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel).

En un interesante mano a mano, Kevin Knight enfrentará a Scorpio Sky.

Además, escucharemos a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, quien revelará la estipulación de su revancha contra Thekla, después de haberle ofrecido una nueva oportunidad titular.