AEW Collision se presenta este sábado en la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 1,300 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Daniel García venció a Blake Christian (** 1/2) Kyle Fletcher y Josh Alexander vencieron a Kyle O’Reilly y Tomohiro Ishii (***) Hologram venció a Jay Lethal (** 1/2) Alex Windsor venció a Ashley Vox (* 1/2) Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a JD Drake y Adam Priest (*** 1/2) Big Bill venció a Juice Robinson (** 1/2) Toni Storm, Mina Shirawaka y Queen Aminata vencieron a Billie Starkz, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Jon Moxley derrotó a Daniel García en el AEW Dynamite del 27 de agosto. Después de la lucha, Moxley le susurró algo a García que éste no ha querido revelar públicamente. Esa situación rompió el hielo para una revancha, que García aceptó sin dudar —y aunque no hay un título en juego, hay credibilidad, con historia y deseo de revancha. García busca la oportunidad de nivelarse ante uno de los grandes, mientras que Moxley está dispuesto a todo para volver a llevarse la victoria.

En una lucha de cuatro contra cuatro, la Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm, se unirá a Mina Shirakawa, Kris Statlander y Harley Cameron para enfrentar a Megan Bayne y el Triangle of Madness (Penelope Ford, Skye Blue y Thekla).

Además Mark Briscoe y Konosuke Takeshita se enfrentarán en mano a mano.