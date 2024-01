AEW Collision se presenta este sábado en el Bojangles Coliseum, en Charlotte, North Carolina. (anteriormente llamado Charlotte Coliseum, Independence Arena y Cricket Arena) , coliseo con capacidad para 8,600 aficionados, casa de los Charlotte Checkers de la AHL.

►Hace dos semanas en AEW Collision

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Bryan Danielson empató con Claudio Castagnoli. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Daddy Ass y The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster) retuvieron al vencer a Action Andretti y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin). Keith Lee venció a Brian Cage. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Daniel Garcia venció a Brody King. Abadon y Thunder Rosa vencieron a Julia Hart y Skye Blue. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Eddie Kingston venció a Andrade el Idolo.

► Este sábado en AEW Collision

Desde que Malakai Black reapareció, uno de los objetivos de The House of Black ha sido FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood), pero más allá del cuadrangular de parejas de Full Gear, hasta ahora no se había efectuado un choque directo. Finalmente ha sido programada esa lucha en la cual Black y Buddy Matthews enfrentarán a FTR, y de ganar, estarán cada vez más cerca del Campeonato Mundial de Parejas AEW.

El pasado miércoles en Dynamite, Trent Beretta derrotó en una lucha de cuatro esquinas a Brian Cage, Hijo del Vikingo y Bryan Keith, con lo cual se convirtió en el retador #1 a la Corona Continental de Eddie Kingston. En este episodio veremos ese encuentro.