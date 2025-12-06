AEW Collision se emite este sábado en vivo desde el Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio, coliseo con capacidad para 7,200 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; BLUE LEAGUE: PAC venció a Mike Bailey (*** 1/2) Daniel García venció a Daddy Magic (***) RETO ABIERTO MxM TV CASTING CALL: Dalton Castle, Truth Magnum y Turbo Floyd vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (* 1/2) Eddie Kingston venció a Katsuyori Shibata (***) Thekla venció a Tay Melo (**) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; GOLD LEAGUE: Konosuke Takeshita venció a Roderick Storng (****)

► Este sábado en AEW Collision

Después de vencer a Orange Cassidy y a Jon Moxley, Claudio Castagnoli es el líder de la Liga Azul en el torneo Continental Classic. El suizo, quien recientemente conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL, está en un gran momento, y este sábado se propone aumentar su puntaje cuando enfrente a Máscara Dorada, quien lleva cero puntos tras su derrota frente a Moxley. Con su estilo vertiginoso, Dorada podría dar la sorpresa, pero no le será nada fácil contrarrestar la fuerza de Castagnoli.

También en la Liga Azul se enfrentarán quienes se disputan el segundo puesto en la tabla: Jon Moxley y Konosuke Takeshita. Los dos llevan tres puntos.

Además, en otra lucha de la Liga Azul veremos a Roderick Strong contra Orange Cassidy. Ambos llevan cero puntos. Como ya lo dijimos, Cassidy perdió con Castagnoli, mientras que Strong cayó ante Konosuke Takeshita.