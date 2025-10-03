Previo AEW Collision 4 de octubre 2025 | Eddie Kingston vs. Dralístico

por
Previo AEW Collision 4 de octubre 2025 | Eddie Kingston vs. Dralístico

AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Hard Rock Live, en Hollywood, Florida.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Jon Moxley, Daniel García y Claudio Castagnoli vencieron a. Kyle O’Reilly, Roderick Strong y Daddy Magic (***).
  2. Wheeler Yuta y Marina Shafir vencieron a Rosario Grillo y Rachel Ellering (*).
  3. Anthony Bowens y Max Caster vencieron a Swirl (Lee Johnson y Blake Christian) (**)
  4. Dalton Castle y los Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vs. KM, Corey Sparks y Cowpoke Paul (*).
  5. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Komander (****).
  6. Eddie Kingston y Hook vencieron a Big Bill y Bryan Keith (**1/2).
  7. Jamie Hayter venció a Julia Hart (***).

► Este sábado en AEW Collision

Cobertura y resultados AEW Collision 4 de octubre 2025 | Eddie Kingston vs. Dralístico
AEW Collision 4 de octubre 2025.

Eddie Kingston regresará al ring en acción individual. Su rival será Dralístico, el rudo mexicano de altos vuelos Este será el primer mano a mano de Kingston tras su retorno en All Out, donde sorprendió al vencer a Big Bill. Será un choque cargado de agresividad, pues Kingston busca recuperar el terreno perdido, y no le será fácil, no sólo porque Dralístico es un rival complicado, sino porque muy cerca podría estar el resto de La Facción Ingobernable.

El cartel completo de AEW Collision es:

  1. Kevin Knight vs. Dax Harwood.
  2. The Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vs. Jay Lethal, Adam Priest y Tommy Billington.
  3. La Faccion Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) vs. Cha Cha Charlie y Shayne Stetson.
  4. Eddie Kingston vs. Dralistico.
  5. The Don Callis Family (Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita y Josh Alexander) vs. MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden).
  6. Jamie Hayter vs. Anna Jay.
  7. Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vs. The Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero).

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos