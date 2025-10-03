AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Hard Rock Live, en Hollywood, Florida.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jon Moxley, Daniel García y Claudio Castagnoli vencieron a. Kyle O’Reilly, Roderick Strong y Daddy Magic (***). Wheeler Yuta y Marina Shafir vencieron a Rosario Grillo y Rachel Ellering (*). Anthony Bowens y Max Caster vencieron a Swirl (Lee Johnson y Blake Christian) (**) Dalton Castle y los Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vs. KM, Corey Sparks y Cowpoke Paul (*). CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Komander (****). Eddie Kingston y Hook vencieron a Big Bill y Bryan Keith (**1/2). Jamie Hayter venció a Julia Hart (***).

► Este sábado en AEW Collision

Eddie Kingston regresará al ring en acción individual. Su rival será Dralístico, el rudo mexicano de altos vuelos Este será el primer mano a mano de Kingston tras su retorno en All Out, donde sorprendió al vencer a Big Bill. Será un choque cargado de agresividad, pues Kingston busca recuperar el terreno perdido, y no le será fácil, no sólo porque Dralístico es un rival complicado, sino porque muy cerca podría estar el resto de La Facción Ingobernable.

El cartel completo de AEW Collision es: