AEW Collision se emite este sábado desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas, local con capacidad para 2,500 fans.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

‘Hangman’ Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****) LUCHA ELIMINATORIA CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PESO COMPLETO AEW: Kris Statlander (c) venció a Isla Dawn (** 1/2) Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencieron a Billy Gunn y Austin Gunn (***) Mark Davis y Jake Doyle vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (***) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale retuvo ante Julia Hart (***) Andrade el Ídolo venció a Magnus (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Roderick Strong (****)

► Este sábado en AEW Collision

Mark Briscoe defenderá el Campeonato TNT ante Tommaso Ciampa, quien hace su debut en AEW tras terminar su contrato con WWE y responder al reto abierto de Briscoe el miércoles pasado en Dynamite. El veterano ‘Psycho Killer’ ha dejado claro desde su primera aparición que quiere el título y está dispuesto a demostrar que su legado lo respalda ante un Briscoe consolidado como uno de los campeones más combativos de la división.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las peligrosas Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) expondrán sus coronas ante las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue), en una interesante lucha de una división cada vez más competitiva.

En un mano a mano de alto perfil, Clark Connors regresará a la acción enfrentando a Darby Allin, lo que representa un duelo entre dos estilos intensos.

La acción en parejas continúa con The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrentando a CRU (Action Andretti y Lio Rush) en un choque dinámico que promete mucha espectacularidad.

Además, Kazuchika Okada defenderá el Campeonato Internacional AEW ante Adam Priest, un duelo que se armó tras la victoria de Priest en ROH On HonorClub y la confrontación con Rocky Romero, lo que le valió la oportunidad titular en Collision.