AEW Collision se emite este sábado en el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa (anteriormente llamado Cedar Rapids Civic Center, Five Seasons Center y US Cellular Center ), arena con capacidad para 9,000 aficionados, y casa de los Cedar Rapids Titans de la IFL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****) Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2) Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

‘The Rainmaker’ Kazuchika Okada, Campeón Internacional AEW, volverá a exponer su título. Será un desafío de alta velocidad, pues su retador es Kevin Knight. El miembro de JetSpeed, quien recientemente conquistó el Campeonato Mundial de Tríos AEW junto a Místico y ‘Speedball’ Mike Bailey, busca su primer cinturón individual, pero le espera la precisión técnica de Okada, quien hará lo necesario para mantener intacto su legado ante el joven Knight.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) defenderán sus coronas frente a las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) en una esperada revancha.

Además, Tommaso Ciampa se medirá con Ace Austin en un duelo donde el ‘Psycho Killer’ busca mantener su impulso rumbo al Campeonato TNT. ¿Podrá frenarlo el miembro de la Bang Bang Gang?

