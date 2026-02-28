AEW Collision se emite este sábado desde el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 3,950 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: ‘Hangman’ Adam Page, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (****) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Blake Christian y Lee Johnson (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Josh Alexander (****) Megan Bayne venció a B3CCA (***) Konosuke Takeshita, El Clon y Mark Davisvencieron a Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta (**** 1/2) Thunder Rosa venció a Julia Hart (****) ELIMINATION MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Cash Wheeler y Dax Harwood (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Andrade el Ídolo ya tiene en la mesa su lucha para AEW Revolution. Será ante su compatriota, el Campeón Mundial ROH, Bandido. Pero antes de que llegue ese encuentro, lo veremos este sábado en una lucha de poder a poder ante el pitbull japonés, Tomohiro Ishii. Nos espera un encuentro que seguramente dará de qué hablar, pues Ishii es uno de los luchadores más recios del mundo, pero Andrade no es alguien que se deje de nadie.

La guerra de facciones continúa. En este episodio tendremos una contienda de cuarteras entre Death Riders y Don Callis Family: Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta vs. Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta.

Otros dos miembros de la Don Callis Family, Kazuchika Okada y Kyle Fletcher, se presentarán como Protokada para enfrentar a Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

El ‘Psycho Killer’ Tommaso Ciampa se medirá en mano a mano con Jay Lethal.

Por su parte, Kris Statlander y Thunder Rosa enfrentarán a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

En otro mano a mano, ‘Timeless’ Toni Storm chocará con Zayda Steel.

Además, las Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) entrarán en acción contra Gypsy Mac y Tyra Russamee.

Información del Evento Fecha Miércoles 28 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Mission Ballroom, Denver, Colorado Capacidad 3,950 espectadores