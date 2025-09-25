AEW Collision se presenta este sábado en la Marshall Health Network Arena, en Huntington, West Virginia, local con capacidad para 7500 aficionados.

►Hace dos semanas

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

ELIMINATOR MATCH PARA ALL OUT: Konosuke Takeshita venció a defeats Anthony Bowens (***). POR 500 MIL DÓLARES: Megan Bayne, Penelope Ford, Julia Hart, Skye Blue y Thekla vencieron a Harley Cameron, Jamie Hayter, Kris Statlander, Anna Jay y Tay Melo (**1/2). Big Bill venció a Max Caster (*1/2). FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vencieron a Adam Priest y Tommy Billington (***1/2). CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) venció a Michael Oku (***1/2). Death Riders (Daniel Garcia y Jon Moxley) vencieron a Paragon (Kyle O’Reilly y Roderick Strong) (***1/2).

► Este sábado en AEW Collision

Aunque Kyle Fletcher no tuvo éxito en su lucha ante ‘Hangman’ Adam Page en All Out, donde buscaba obtener el Campeonato Mundial AEW, la calidad del encuentro hizo que saliera del ring como una estrella más grande. Además, aún tiene en su poder el Campeonato TNT, con el cual continúa la tradición de los retos abiertos. Este sábado expondrá el título ante el enmascarado mexicano Komander, quien reaparece después de varios meses lesionado. Sin duda será un encuentro de altos vuelos y muy emocionante.

Max Caster y Anthony Bowens volverán a hacer equipo después de varios meses de discordia. Ambos enfrentarán a Swirl (Lee Johnson and Blake Christian).

Hook regresó en All Out para darle una mano a Eddie Kingston cuando era golpeado por Big Bill y Bryan Keith. Este sábado veremos a los cuatro en una lucha de relevos.

Además, Jamie Hayter entrará en acción.