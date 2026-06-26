AEW Collision se emite este sábado desde el Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► La semana pasada en AEW Collision

Las luchas presentadas fueron:

Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson. Kris Statlander venció a Mina Shirakawa. Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason. PAC venció a Jay Alexander. Místico venció a Dante Martin. Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART, SEMIFINAL: Maya World venció a Athena.

► Este sábado en AEW Collision

A un día de Forbidden Door, la Campeona Mundial CMLL, Persephone, expondrá el cetro ante Billie Starkz en un duelo de estilos opuestos. La mexicana atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: ya está clasificada al Survival of the Fittest que coronará a la nueva Campeona TBS el 1 de julio, y ahora deberá defender el oro, que conquistó este año en la Arena México, ante una rival de temple. Starkz es una luchadora agresiva, que aunque ha logrado el éxito en ROH ahora quiere plantar bandera en la división femenil de AEW.

The Conglomeration (Kyle O’Reilly, Orange Cassidy y Roderick Strong) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata). ¿Podrán The Opps superar fricciones recientes para poder conquistar el oro?

En lucha por el Campeonato TNT, el monarca Kevin Knight defenderá el título ante Dezmond Xavier, de The Rascalz, en otra lucha de altos vuelos rumbo a la jaula de Forbidden Door, donde Knight forma parte del equipo de MJF.

En la antesala de la final del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos una lucha de relevos con las finalistas. Mercedes Moné hará equipo con Athena, mientras que Maya World se apoyará en Hyan.

Místico y «Speedball» Mike Bailey unirán fuerzas ante The Premier Athletes (Ariya Daivari y Tony Nese, con ‘Smart’ Mark Sterling).

Por su parte, Chris Jericho enfrentará a JD Drake, miembro de The WorkHorsemen, en un mano a mano.

Además, Jake Doyle, de la Don Callis Family, se medirá ante Adam Priest.