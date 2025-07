AEW Collision se presenta este sábado en el en el Byline Bank Aragon Ballroom, en Chicago, Illinois, (anteriormente llamado Aragon Ballroom, Cheetah Club y Aragon Entertainment Center), coliseo con capacidad para 5,000 fans.

►La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Ricochet venció a AR Fox (***) Megan Bayne venció a Tay Melo (** 1/2) Alex Windsor venció a Taya Valkyrie (** 1/2) Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn vs. Action Andretti y Lio Rush vs. Big Bill y Bryan Keith (** 1/2) Kyle O’Reilly venció a Max Caster (** 1/2) Rush venció a Katsuyori Shibata (***) Bandido, Máscara Dorada, Speedball Mike Bailey y Kevin Knight vencieron a Hechicero, Rocky Romero, Josh Alexander y Lance Archer (****)

► Este sábado en AEW Collision

Dustin Rhodes se convirtió en el Campeón TNT al ser el vencedor de la lucha de cuatro esquinas por el título vacante en ALL IN: Texas, superando a Sammy Guevara, Daniel García y Kyle Fletcher. Este sábado realizará su primera defensa, la cual será ante Lee Moriarty, actual Campeón de Lucha Pura ROH, quien no pondrá su título en juego. Ambas partes aportan credenciales: Moriarty llega con su reinado de más de 350 días como campeón y con un arsenal técnico perfeccionado, mientras que Rhodes, con más de 56 años y ya triple campeón en AEW y ROH, busca demostrar que aún domina el ring frente a la nueva generación.

Por su parte, la Campeona ROH, Athena, defenderá su título ante Alex Windsor, quien apareció la semana pasada tras vencer a Taya Valkyrie y atacar a Athena, sumando tensión para esta revancha desde su encuentro en Global Wars Australia.

Continúa el torneo para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, con FTR avanzando ya a semifinales.