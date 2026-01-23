AEW Collision se emite este sábado grabado desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Andrade El Idolo venció a Angelico (**) Eddie Kingston y Ortiz vencieron a Grizzled Young Veterans (***) Marina Shafir venció a Zayda Steel (**) El Clon, Josh Alexander y Kyle Fletcher vencieron a SkyFlight (***) Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Danielle Kamela y Viva Van (*) Jungle Jack Perry venció a Anthony Bowens (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: Hangman Page y JetSpeed vencieron a The Opps (***)

► Este sábado en AEW Collision

Claudio Castagnoli defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL ante Roderick Strong, quien se ganó esta oportunidad tras vencer a Hechicero en Arena México. Castagnoli busca devolverle al título del CMLL el prestigio internacional, y qué mejor que con esta defensa ante un oponente tan experimentado. Strong tuvo meses complicados, pero a últimas fechas está reconstruyendo su carrera. Será, sin duda, un interesante encuentro.

En otra lucha titular, Willow Nightingale expondrá el Campeonato TBS frente a Julia Hart, en un duelo que podría tener interferencias al por mayor.

La Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, enfrentará a Isla Dawn en un Eliminator Match, donde una victoria de Dawn le daría una futura oportunidad por el título.

Por su parte, ‘Hangman’ Adam Page se medirá con Katsuyori Shibata en un mano a mano que promete ser brutal.

También veremos a Andrade enfrentarse al enmascarado del CMLL Magnus.

Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita harán equipo para enfrentar a Billy Gunn y Austin Gunn.

Además, Mark Davis y Jake Doyle tendrán acción ante los recientemente contratados Jordan Oliver y Alec Price.