AEW Collision se presenta este sábado en el OVO Hydro en Glasgow Escocia, coliseo con capacidad para 12,306 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Mike Bailey y Kevin Knight (** 1/2) Ricochet venció a Ace Austin (** 1/2) Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2) Julia Hart venció a Kris Statlander, Penélope Ford y Anna Jay (***) Juice Robinson venció a Bryan Keith (** 1/2) Nigel McGuinness venció a Daniel García, Hechicero y Lee Moriarty (***)

► Este sábado en AEW Collision

Konosuke Takeshita se enfrentará a Tomohiro Ishii en una revancha muy esperada de su duelo en Wrestle Dynasty en el Tokyo Dome, donde Takeshita salió victorioso. Takeshita llega con toda la confianza tras ganar el G1 Climax, y busca refrendar su supremacía ante el veterano Ishii, quien representa la fuerza imparable del estilo japonés. Será el combate perfecto para elevar la intensidad en el día previo a AEWxNJPW: Forbidden Door.

En un encuentro de relevos, veremos a los Young Bucks frente a Kyle O’Reilly y Roderick Strong.

En una lucha de cuatro contra cuatro, Hiromu Takahashi, Scorpio Sky, Darius Martin y Dante Martin enfrentarán a la Don Callis Family: Hechicero, Josh Alexander, Lance Archer y Rocky Romero.

Queen Aminata y Willow Nightingale enfrentarán a dos integrantes del Triangle Of Madness: Julia Hart y Skye Blue.

Además, The Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) se medirán con los Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).