Previo AEW Collision 22 de marzo 2026 | Místico y JetSpeed vs. Don Callis Family

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Previo AEW Collision 22 de marzo 2026 | Místico y JetSpeed vs. Don Callis Family

AEW Collision se emite este domingo grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2)
  2. Mark Davis venció a Komander (****)
  3. Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2)
  4. Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2)
  5. Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  6. Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Este domingo en AEW Collision

Cobertura y resultados AEW Collision 22 de marzo 2026 | Místico y JetSpeed vs. Don Callis Family
AEW Collision 22 de marzo 2026.

Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey obtuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW tras vencer a The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) en Revolution. Su primera defensa será ante otra configuración de la facción de Callis: Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon, quienes buscarán recuperar el oro. Es la prueba de fuego para los campeones: ¿fue el triunfo de Revolution una casualidad o el inicio de un largo reinado?

En mano a mano, Tommaso Ciampa se medirá con Lio Rush. El ex Campeón TNT busca recuperar su camino al oro, mientras Rush presenta su nueva faceta, más oscura y peligrosa que nunca.

Por su parte, Orange Cassidy y Roderick Strong formarán equipo ante Jay Lethal y Lee Johnson.

Además, las nuevas Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) enfrentarán a Alex Gracia y Vipress.

LA LUCHA SIGUE...
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