AEW Collision se emite este domingo grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2) Mark Davis venció a Komander (****) Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2) Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2) Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Este domingo en AEW Collision

Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey obtuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW tras vencer a The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) en Revolution. Su primera defensa será ante otra configuración de la facción de Callis: Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon, quienes buscarán recuperar el oro. Es la prueba de fuego para los campeones: ¿fue el triunfo de Revolution una casualidad o el inicio de un largo reinado?

En mano a mano, Tommaso Ciampa se medirá con Lio Rush. El ex Campeón TNT busca recuperar su camino al oro, mientras Rush presenta su nueva faceta, más oscura y peligrosa que nunca.

Por su parte, Orange Cassidy y Roderick Strong formarán equipo ante Jay Lethal y Lee Johnson.

Además, las nuevas Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) enfrentarán a Alex Gracia y Vipress.