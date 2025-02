AEW Collision se emite este sábado desde el Arizona Financial Theatre, en Phoenix, Arizona, (anteriormente llamado Dodge Theatre, the Comerica Theatre y the Arizona Federal Theatre), arena con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

TRIANGULAR DE TERCIAS: The Undisputed Kingdom (Adam Cole, Kyle O’Reilly y Roderick Strong) vencieron a Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Carlie Bravo y Shawn Dean) y Daniel García, ‘Daddy Magic’ Matt Menard y ‘Cool Hand Ang’ Angelo Parker (*** 1/2) Bandido venció a Bryan Keith (*** 1/2) LUCHA DE TERCIAS: La facción ingobernable (Rush, The Beast Mortos y Dralístico) vencieron a Ares Alexander, Jay Alexander y Rick Savage (+ 1/2) Dustin Rhodes venció a luchador local (*) Thunder Rosa venció a Penelope Ford (***) Mariah May venció a luchadora local (*) Kyle Fletcher venció a Mark Briscoe (***)

► Este sábado en AEW Collision

Bandido debutó en AEW el 28 de septiembre de 2022 con una lucha ante Chris Jericho, quien estaba en su primer reinado como Campeón Mundial ROH. Esa vez, Jericho retuvo al aplicarle el Liontamer al mexicano. Aunque ya pasó mucho tiempo, la rivalidad renació una vez que Bandido volvió de una lesión, logrando evitar los obstáculos que Jericho le puso, incluyendo una recompensa por sacarlo de la jugada. Finalmente, el miércoles pasado durante una entrevista con Renee Paquette, Jericho aceptó enfrentarse con Bandido por el título, una lucha que representa una oportunidad para que Bandido vuelva a ostentar el título que ya tuvo en 2021.

Y no será la única lucha titular, pues los Death Riders (Claudio Castagnoli, PAC y Wheeler Yuta) pondrán en juego el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Daniel García, ‘Daddy Magic’ Matt Menard y ‘Cool Hand Ang’ Angelo Parker.

Hologram está de regreso. Lo veremos en mano a mano contra su archirrival The Beast Mortos.

Los Murder Machines (Brian Cage y Lance Archer) tendrán acción contra luchadores locales.

Max Caster ofrecerá uno más de sus retos abiertos.

Además, estará presente Gabe Kidd. ¿Cuáles serán las intenciones del talentoso luchador británico?