AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2) Mark Davis venció a Komander (****) Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2) Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2) Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Este sábado en AEW Collision

El Campeón TNT, Kyle Fletcher, volverá a exponer su título, esta vez ante alguien que conoce bien sus movimientos: Robbie Eagles, integrante de New Japan Pro Wrestling y miembro de TMDK. Eagles es uno de los entrenadores que ayudó a forjar al campeón, así que conoce cada debilidad de Fletcher, cada hábito, cada error. Es una lucha donde el discípulo debe demostrar que ya superó al maestro.

Los peligrosos Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) enfrentarán en una lucha de relevos a Komander y Máscara Dorada.

Por su parte, las Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) buscarán mantener su momentum ante las Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

Además, en una contienda de fuerza bruta, La Facción Ingobernable ( Rush, The Beast Mortos y Dralistico) se medirán con Don Kubrick, Alpha Zo y Lucas Raleigh.