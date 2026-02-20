AEW Collision se emite este sábado desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California, arena con capacidad para 6,000 aficionados. Y casa de los San Diego Clippers de la NBA G League.
►Hace dos semanas
Las luchas presentadas fueron:
- Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (**** 1/2)
- Kevin Knight venció a Scorpio Sky (*** 1/2)
- Mina Shirakawa venció a Viva Van (***)
- Marina Shafir y Wheeler Yuta vencieron a Dante Martin y Zayda Steel (*** 1/2)
- Thekla venció a Brittnie Brooks (+ 1/2)
- LUCHA EN EL PARQUEADERO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (**** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (**** 1/2)
► Este sábado en AEW Collision
Don Callis quiere añadir el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL a su vitrina, y ha enviado a Josh Alexander a conseguirlo. Así que como parte de la guerra con los Death Riders y la Don Callis Family que ha dominado las últimas semanas, este sábado veremos a Claudio Castagnoli defender su corona ante Alexander. ¿Podrá el suizo frenar la técnica y fortaleza del peligroso canadiense?
En otro encuentro titular, el Jet Set Rodeo (‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).
Además, la mera mera está de vuelta: Thunder Rosa hace su regreso al ring tras más de seis meses de ausencia debido a lesión. Su último combate fue en All In Texas en julio de 2025. Ahora enfrentará a Julia Hart, integrante del Triangle of Madness.