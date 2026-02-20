AEW Collision se emite este sábado desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California, arena con capacidad para 6,000 aficionados. Y casa de los San Diego Clippers de la NBA G League.

►Hace dos semanas

Las luchas presentadas fueron:

Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (**** 1/2) Kevin Knight venció a Scorpio Sky (*** 1/2) Mina Shirakawa venció a Viva Van (***) Marina Shafir y Wheeler Yuta vencieron a Dante Martin y Zayda Steel (*** 1/2) Thekla venció a Brittnie Brooks (+ 1/2) LUCHA EN EL PARQUEADERO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (**** 1/2) CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

📺 CÓMO VER 🇺🇸 Estados Unidos TNT

HBO Max 🇲🇽 México Fox Sports

Fox Sports Premium 🌎 Internacional FITE TV

AEW Plus

Don Callis quiere añadir el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL a su vitrina, y ha enviado a Josh Alexander a conseguirlo. Así que como parte de la guerra con los Death Riders y la Don Callis Family que ha dominado las últimas semanas, este sábado veremos a Claudio Castagnoli defender su corona ante Alexander. ¿Podrá el suizo frenar la técnica y fortaleza del peligroso canadiense?

En otro encuentro titular, el Jet Set Rodeo (‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).

Además, la mera mera está de vuelta: Thunder Rosa hace su regreso al ring tras más de seis meses de ausencia debido a lesión. Su último combate fue en All In Texas en julio de 2025. Ahora enfrentará a Julia Hart, integrante del Triangle of Madness.

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Claudio Castagnoli (c) vs. Josh Alexander

Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL Castagnoli Retiene 80% Difícilmente Alexander podría derrotar al enrachado Claudio Castagnoli Jetset Rodeo (c) vs. The Demand

Campeonato Mundial de Tríos CMLL Jetset Rodeo Retiene 65% El momentum de Page tras ganar la oportunidad titular en Revolution debe continuar. Thunder Rosa vs. Julia Hart Thunder Rosa 95% AEW protege a los luchadores que regresan de lesión, especialmente en su primera lucha tras 6 meses.